Quel téléphone à moins de 100 euros choisir ?

Choisir un téléphone pas cher n’est pas toujours facile. Pour vous aider à trouver le modèle de smartphone adapté à votre budget, voici une sélection de terminaux à moins de 100 euros.

Echo Star Noir

Pratique et élégant, l’Echo Star Noir vous accompagnera jour et nuit. Ce smartphone Android constitue un must pour les utilisateurs à la recherche d’un mobile pas cher. Ses dimensions de 141.7 x 70.9 x 7.2 mm assurent une bonne prise en main. Sur la balance, il affiche 148 grammes seulement, ce qui vous permet de le mettre dans votre poche sans qu’il ne risque de vous gêner. L’Echo Star Noir est doté d’un processeur MTK6735P quad-core cadencé à 1 GHz. À cela s’ajoute une mémoire vive de 1 Go. La mémoire de stockage interne de 16 Go autorise à tout stocker. Vous pouvez également utiliser une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 32 Go. En ce qui concerne l’affichage, l’appareil dispose d’une dalle de 5 pouces en définition HD (1280 x 720p).

Wiko Cink Slim 2 Noir

Le Wiko Cink Slim 2 Noir vous séduira par son design compact et son élégance. Ce smartphone double SIM offre une performance correcte, indispensable pour découvrir l’univers Android. Sur le plan technique, il dispose d’un processeur dual-core Cortex-A9 dont la fréquence d’horloge est de 1.3 GHz. Celui-ci est associé à une RAM de 512 Mo afin de répondre aux exigences des applications énergivores. Pour l’affichage, ce smartphone Wiko est doté d’une dalle de 4 pouces d’une définition de 800 x 480 pixels. Les passionnés de photo ne sont pas en reste dans la mesure où un APN dorsal de 5 millions de pixels est de la partie. Le Wiko Cink Slim 2 comporte également une caméra frontale de 1.3 million de pixels.

Emporia Euphoria Noir

Vous recherchez un téléphone mobile pratique et fiable ? L’Emporia Euphoria Noir est fait pour vous. Doté d’un clavier physique, il vous permet de saisir rapidement vos messages textes. Ce dispositif comporte des touches qui servent de raccourcis afin de faciliter l’accès aux menus du téléphone. L’Emporia Euphoria vous séduira par sa compacité et il vous accompagnera en toute circonstance étant donné qu’il ne vous gênera nullement. Son écran TFT de 2.3 pouces se caractérise par une définition de 320 x 240 pixels. Vous pourrez lire confortablement vos SMS ainsi que vos différentes notifications. Pour l’alimentation, ce téléphone portable embarque une batterie de 1000 mAh qui procure une autonomie de 3.3 heures en parole et de 300 heures en veille.

Neffos C5 Max Blanc perle

Le Neffos C5 Max Blanc perle est un smartphone Android qui vous fera découvrir une nouvelle expérience utilisateur. Doté d’un processeur Mediatek MT6753 octa-core épaulé par 2 Go de RAM, il promet fluidité et réactivité. Ce téléphone portable pas cher comporte un écran Full HD (1920 x 1080p) de 5.5 pouces capable d’afficher 16.7 millions de couleurs. Profitez ainsi de vos jeux vidéo préférés et servez-vous de cet appareil pour ouvrir des applications exigeantes en ressources. La mémoire interne de 16 Go vous donne la possibilité de sauvegarder vos documents. A noter que celle-ci peut être étendue avec une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 32 Go.

Echo Push Gris

L’Echo Push Gris est un smartphone dual SIM pas cher qui allie simplicité et fonctionnalités. Animé par Android, il vous donne la possibilité de faire tourner les applications qui vous intéressent sur le Play Store. Ce téléphone portable tactile proposé à moins de 100 euros embarque un processeur quad-core cadencé à 1.3 GHz épaulé par 1 Go de RAM. Le volet photo est servi par un APN dorsal de 5 millions de pixels et par un APN frontal de 2 millions de pixels.

Personnellement, êtes-vous intéressé par l’un de ces smartphones à moins de 100 euros ?