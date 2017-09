Quel smartphone Wiko à moins de 100 euros prendre ?

Wiko est l’une de ces marques qui proposent des produits low cost. Aujourd’hui, à travers ce comparatif, nous allons vous aider à choisir votre smartphone Wiko à moins de 100 €.

Wiko Tommy 2 Bleen

Parfait pour les mobinautes, le Wiko Tommy 2 Bleen est un smartphone double SIM conforme à la technologie 4G. Équipé d’un processeur Snapdragon 212 quad-core cadencé à 1.3 GHz, il promet une bonne réactivité. Le fait que celui-ci soit associé à 1 Go de RAM procure une fluidité permettant de profiter efficacement de la grande majorité des applications Android actuelles. Le Tommy 2 Bleen dispose d’un écran de 5 pouces de 1280 x 720 pixels. Celui-ci supporte donc les contenus en définition HD. Pour la photo, il est question d’un APN dorsal de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels. Un lecteur MP3 est au rendez-vous ainsi qu’une puce Bluetooth 4.1.

Les meilleurs prix Wiko Tommy 2 Bleen Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Wiko Cink Slim 2 Noir

Un smartphone Android pas cher, le Wiko Cink Slim 2 Noir propose un emplacement pour deux cartes SIM. Ce modèle convient aux utilisateurs intéressés par les smartphones compacts. En effet, il dispose d’un écran de 4 pouces dont la définition est de 800 x 480 pixels. Côté photo, il est question d’un APN dorsal dont la résolution est de 5 mégapixels. À cela s’ajoute une caméra frontale de 1,3 mégapixel. Le Cink Slim 2 est suffisamment fluide avec son processeur Cortex-A9 dual-core épaulé par 512 Mo de RAM. Une mémoire interne de 4 Go est au rendez-vous. S’y ajoute un emplacement pour carte micro SD capable de supporter jusqu’à 32 Go.

Les meilleurs prix Wiko Cink Slim 2 Noir



Voir tous les prix sans forfait

Wiko Jerry 2 Lime

La fluidité est au rendez-vous sur le Wiko Jerry 2 Lime. Doté d’un processeur ARM Cortex A7 cadencé à 1.3 GHz, il est en mesure d’exécuter en toute rapidité les applications gourmandes en ressources. D’autant qu’une RAM de 1 Go est de la partie. Le Jerry 2 Lime promet un grand confort visuel avec son écran de 5 pouces d’une définition de 854 x 480 pixels. Celui-ci assure une bonne lisibilité des contenus même en plein soleil. Ce modèle offre une autonomie de 12 heures en communication 3G et de 444 heures en veille. Sa mémoire interne peut être étendue avec une carte micro SD afin que vous puissiez sauvegarder le maximum de documents.

Les meilleurs prix Wiko Jerry 2 Lime











Voir tous les prix sans forfait

Wiko Lenny 4 Bleen

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone de 5 pouces pratique et fonctionnel, le Wiko Lenny 4 Bleen ne vous décevra pas. Équipé d’un processeur ARM Cortex A7 quad-core cadencé à 1.3 GHz, il exécutera facilement toutes vos applications Android. D’autant plus qu’il comporte une RAM de 1 Go. Avec une telle configuration, la fluidité est au programme. Le Lenny 4 Bleen offre un affichage de qualité. Son écran en définition HD constitue un atout majeur qui ne manquera pas d’être apprécié par les passionnés de jeux vidéo. D’ailleurs, ce smartphone double SIM pas cher embarque un appareil photo dorsal de 8 mégapixels avec flash LED.

Les meilleurs prix Wiko Lenny 4 Bleen











Voir tous les prix sans forfait

Wiko Sunny 2 Argent

Doté d’une fiche technique correcte, le Wiko Sunny 2 Argent vous permet de scruter l’univers Android. Grâce à son processeur ARM Cortex A7 quad-core associé à une mémoire vive de 512 Mo, ce modèle est parfait pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone dual SIM qui consomme peu d’énergie, mais qui possède par contre une performance intéressante. Côté affichage, ce téléphone portable tactile arbore une dalle de 4 pouces d’une résolution de 800 x 480 pixels. Capable d’afficher jusqu’à 16,7 millions de couleurs, celle-ci possède donc une densité de 233 pixels par pouce. Sa mémoire interne de 8 Go peut être étendue avec une carte micro SD.

Les meilleurs prix Wiko Sunny 2 Argent











Voir tous les prix sans forfait

Faites-nous savoir en commentaire le smartphone Wiko de votre choix parmi ces modèles.