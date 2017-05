Quel smartphone Samsung acheter ?

Samsung est l’un des plus grands constructeurs de téléphones au monde. La firme est réputée pour ses modèles phares tels que le Galaxy S7 et le Galaxy Note 5 ou encore le tout nouveau Galaxy S8. Pour que vous puissiez choisir facilement votre smartphone Samsung, voici une sélection de produits qui pourraient vous convenir.

Samsung Galaxy S8 Noir carbone

Le Samsung Galaxy S8 Noir carbone est le must en matière de smartphones haut de gamme. Doté d’un processeur Exynos 8895 octa-core composé de cœurs cadencés à 2,3 GHz et 1,7 GHz, il est prêt à prendre en charge toutes vos applications, d’autant plus qu’une RAM de 4 Go est au programme. Ce smartphone IP68 (étanche à l’eau et à la poussière) vous fascinera par sa performance graphique. Son écran Super AMOLED de 5,8 pouces d’une définition de 1440 x 2960 pixels est le nec plus ultra d’un grand confort visuel. Pour l’alimentation, il est question d’une batterie de 3000 mAh. Le Galaxy S8 propose un double capteur photo de 12 millions de pixels pour vous permettre d’immortaliser chaque instant de votre vie.

Samsung Galaxy S7 Noir

Le Samsung Galaxy S7 Noir est un smartphone performant qui fera le bonheur des plus geeks. Bénéficiant d’une configuration technique alléchante, il promet fluidité et réactivité. En effet, il est question d’un SoC Exynos 8890 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 2,3 GHz. En ce qui concerne sa mémoire vive, le Galaxy S7 en propose de 4 Go. Pour l’affichage, la bête arbore une dalle Super AMOLED de 5,1 pouces d’une définition de 2560 x 1440 pixels. La densité est donc de 576 pixels par pouce. Grâce à toutes ces caractéristiques, ce smartphone Samsung vous offre une expérience utilisateur sans précédent. Il convient de remarquer qu’il comporte un APN dorsal de 12 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels.

Samsung Galaxy A5 (2017) Noir

Vous avez besoin d’un smartphone Android élégant et fiable ? Le Samsung Galaxy A5 (2017) Noir ne vous décevra pas ! En effet, ce modèle se distingue par son design pensé pour une utilisation optimale en mobilité. Sa couleur Noir est ce qu’il y a de mieux pour faire ressortir son charme singulier. Côté technique, le Galaxy A5 (2017) embarque un processeur Exynos 7880 octa-core cadencé à 1,9 GHz épaulé par 3 Go de RAM. La partie photo est servie par un APN dorsal de 16 millions de pixels et par un APN frontal de la même résolution. Pour l’affichage, ce smartphone Samsung adopte un écran Super AMOLED Full HD de 5,2 pouces.

Samsung Galaxy A3 (2017) Noir

Idéal pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone ayant un bon rapport qualité-prix, le Samsung Galaxy A3 (2017) Noir vous séduira sans doute. Il embarque un processeur Exynos 7870 octa-core cadencé à 1.6 GHz épaulé par 2 Go de RAM. Ce téléphone portable tactile Samsung est doté d’un appareil photo principal de 13 mégapixels. Pour l’affichage, il embarque une dalle Super AMOLED de 4,7 pouces dont la définition est de 1280 x 720 pixels. La densité de 312 pixels par pouce promet un affichage de qualité en toutes circonstances. Le volet alimentation est servi par une batterie Li-Ion de 2350 mAh.

Samsung Galaxy Core Prime Blanc

Le Samsung Galaxy Core Prime Blanc est un smartphone doté d’un design discret et d’une fiche technique correcte. Il est parfait pour ceux qui sont à la recherche d’un appareil pratique, mais efficace. Sur le plan technique, il est question d’un processeur Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 quad-core cadencé à 1,2 GHz. S’y ajoute une RAM de 1 Go. Le Samsung Galaxy Core Prime embarque un écran LCD de 4,5 pouces d’une définition de 480 x 800 pixels. Il offre une autonomie de 10 heures en communication grâce à sa batterie de 2000 mAh. Pour la photo, vous avez droit à un APN principal de 5 millions de pixels ainsi qu’à un APN secondaire de 2 millions de pixels.

Quel est le smartphone Samsung de votre choix parmi ces modèles ?