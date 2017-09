Quel smartphone haut de gamme acheter en 2017 ?

D’après vous, quel smartphone haut de gamme vaut véritablement le détour cette année ? En tout cas, si vous avez l’intention de vous offrir un mobile premium en ce moment, ce comparatif vous facilitera la tâche.

Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral

L’Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral est un smartphone à la pointe de la technologie. Doté d’un design sobre, il promet une performance extraordinaire qui vous permettra de profiter de toutes vos applications. Sur le papier, ce smartphone Apple embarque un processeur Apple A11 Bionic hexa-core épaulé par 2 Go de RAM. Pour info, ce SoC est composé de deux cœurs Monsoon et de quatre cœurs Mistral. L’Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral offre un affichage True Tone d’une définition de 1334 x 750 pixels. Son écran est compatible 3D Touch pour une interaction facile et rapide. Ce smartphone de 4.7 pouces embarque un APN dorsal de 12 MP et un APN frontal de 7 MP.

Les meilleurs prix Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme particulièrement innovant, le Samsung Galaxy Note 8 Noir est fait pour vous. Équipé d’un processeur Exynos 8895 cadencé à 2.3 GHz, il vous offre une expérience utilisateur fluide. D’autant plus que 6 Go de RAM est proposé. Ce smartphone Samsung vous permet de filmer en qualité Ultra HD 4K grâce à son capteur dorsal de 12 millions de pixels. À noter qu’il s’agit d’un double capteur. Une caméra frontale de 8 MP est prévue pour les selfies. Le Note 8 vous fait profiter d’un affichage d’une qualité exceptionnelle avec son écran Super AMOLED de 6,3 pouces d’une définition de 2960 x 1440 pixels.

Les meilleurs prix Samsung Galaxy Note 8 Noir Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral

Un smartphone grand format haut de gamme, l’Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral vous assure une utilisation confortable en toute circonstance. Ce mobile iOS offre un confort de lecture agréable grâce à l’affichage True Tone. Et puisqu’on parle de ce volet, sachez que la dalle Retina de 5,5 pouces est en définition Full HD. Sur l’Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral, les prises de vue sont assurées par un double capteur dorsal de 12 MP doté d’un flash LED. S’y ajoute une caméra frontale de 7 MP. Sachez que ce terminal vous permet de filmer en qualité 4k, Full HD (1080p) ou encore en HD (720p).

Les meilleurs prix Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait



Voir tous les prix sans forfait

Nokia 8 Acier

Le Nokia 8 Acier est un smartphone haut de gamme symbolique. Conçu par la célèbre firme finlandaise, spécialiste en téléphonie mobile, il offre une puissance qui ne pourra que vous plaire. Bénéficiant d’un design discret, ce modèle vous accompagnera partout. Afin de vous garantir un affichage de qualité pour que vous puissiez profiter pleinement de vos divertissements, il propose un écran de 5,3 pouces en définition Quad HD (2560 x 1440 pixels). Ce smartphone Nokia dispose d’un double capteur principal de 13 millions de pixels. Sa caméra frontale possède également une résolution de 13 MP. Enfin, il est question d’un processeur Snapdragon 835 épaulé par 4 Go de RAM pour un fonctionnement toujours fluide.

Les meilleurs prix Nokia 8 Acier











Voir tous les prix sans forfait

Sony Xperia XZ Premium Noir

Un smartphone Android parfait pour les passionnés de photo, le Sony Xperia XZ Premium Noir est conforme aux normes IP65/68. Ce modèle convient ainsi aux utilisateurs à la recherche d’un mobile robuste. Il embarque un capteur photo dorsal de 19 mégapixels équipé d’un flash LED. À cela s’ajoute une caméra frontale de 13 mégapixels. Pour l’affichage, le Sony Xperia XZ Premium Noir met à disposition un écran LCD de 5,5 pouces capable d’afficher en 4K. En effet, il possède une définition de 3840 x 2160 pixels, ce qui implique une densité de 801 pixels par pouce !

Les meilleurs prix Sony Xperia XZ Premium Noir Prix avec forfait



Voir tous les prix avec forfait Prix sans forfait Voir tous les prix sans forfait

Est-ce que vous avez trouvé dans ce comparatif le smartphone haut de gamme qu’il vous faut ?