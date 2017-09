Quel smartphone d’occasion acheter ?

Vous avez envie de vous procurer un smartphone d’occasion, mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? Ce comparatif préparé par l’équipe de la rédaction est alors fait pour vous !

Honor 5X Occasion Gris

Le Honor 5X Occasion Gris est un smartphone doté d’un design idéal pour une utilisation en mobilité. Il offre une excellente prise en main avec ses dimensions de 151.3 x 76.3 x 8.15 mm pour un poids de 158 grammes. Ce smartphone double SIM vous fait profiter d’une vitesse de connexion internet élevée grâce à son module 4G. Le Honor 5X embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 616 octa-core cadencé à 1,5 GHz. S’y ajoute 2 Go de mémoire vive. Pour la photo, ce téléphone portable tactile Android propose un appareil photo dorsal de 13 mégapixels (avec flash LED). Une webcam de 5 mégapixels est également au rendez-vous pour les selfies et les appels vidéo.

Apple iPhone 7 Occasion Noir

L’Apple iPhone 7 Occasion Noir est un smartphone iOS réputé pour sa performance. Il est équipé d’un processeur Apple A10 quad-core avec une fréquence d’horloge de 1,8 GHz. La capacité de sa RAM, elle, est de 2 Go. Ce téléphone portable tactile Apple dispose d’un écran de 4,7 pouces d’une définition de 750 x 1334 pixels. Son autonomie en parole d’environ 14 heures. L’iPhone 7 est aussi réputé pour sa performance photographique. Il comporte à cet effet un capteur photo dorsal de 12 MP avec double flash ainsi qu’une webcam de 7 mégapixels. On notera aussi le support de la connectivité 4G+.

Sony Xperia XA Ultra Occasion Jaune doré

Le Sony Xperia XA Ultra Occasion Jaune doré ne vous décevra nullement avec ses performances élevées. Propulsé par un processeur MediaTek MT6755 octa-core, il comporte une RAM dont la capacité de 3 Go est suffisante pour vous permettre d’exécuter des applications gourmandes en ressources. Ce smartphone Sony vous fera bénéficier d’un grand confort visuel avec son écran LCD de 6 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p). Sa mémoire interne de 16 Go vous sera utile pour stocker vos documents. D’ailleurs, celle-ci peut être étendue avec une carte micro d’une capacité jusqu’à 200 Go.

Apple iPhone 6 Plus 64Go Occasion Gris Sidéral

L’Apple iPhone 6 Plus 64Go Occasion Gris Sidéral est un modèle unique qui vous donne la possibilité de plonger dans l’univers iOS. Performant, il assure une expérience utilisateur sans précédent avec ses fonctionnalités intéressantes les unes que les autres. En effet, l’iPhone 6 Plus, grâce à la version de son système d’exploitation, supporte la grande majorité des applications disponibles sur l’App Store. Côté technique, il embarque un processeur dual core cadencé à 1,4 GHz et une RAM de 2 Go. Son écran de 5,5 pouces affiche en Full HD. Le volet photo est servi par un APN dorsal de 8 mégapixels. Une caméra frontale est de la partie pour le selfie et l’appel vidéo.

Huawei P9 Lite Occasion Blanc

Le Huawei P9 Lite Occasion Blanc est un puissant smartphone malgré son appellation. Version allégée du Huawei P9, il offre tout de même une performance incroyable en toute circonstance. En ce qui concerne ses composants, il arbore une dalle LCD de 5,2 pouces en définition Full HD. Son processeur HiSilicon Kirin 650 octa-core est épaulé par 2 Go de mémoire vive. Pour la sauvegarde de vos données, vous avez à votre disposition un espace de stockage interne de 16 Go. Un support pour carte micro SD est prévu. Pour ce qui est de la fonction photo, il est question d’un appareil photo dorsal de 13 MP avec double flash. Les passionnés de selfie ont à leur disposition une webcam de 8 mégapixels.

Avez-vous déniché dans ce comparatif un smartphone d’occasion qui saura satisfaire vos besoins ?