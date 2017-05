Quel smartphone BlackBerry acheter ?

Vous hésitez entre plusieurs modèles de smartphones BlackBerry ? Ce comparatif de Meilleur Mobile vous permettra de choisir celui qui vous conviendra le mieux.

Blackberry Priv

Un smartphone idéal pour toutes les catégories d’utilisateur, le BlackBerry Priv promet une performance inégalable. Propulsé par un processeur Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 hexa-core cadencé à 1.8 GHz, il vous fait profiter d’un bon niveau de réactivité. De plus, il embarque 3 Go de mémoire vive pour s’assurer d’une fluidité exceptionnelle et d’un fonctionnement rapide en mode multitâche. Équipé d’un écran AMOLED de 5.4 pouces, il vous fait bénéficier d’un affichage de qualité, aux couleurs naturelles. Le Priv embarque un appareil photo dorsal de 18 millions de pixels avec un double flash LED. Il met aussi à disposition une caméra frontale de 2 millions de pixels.

BlackBerry Passport

Le BlackBerry Passport renferme un processeur quad-core cadencé à 2.2 GHz épaulé par 3 Go de RAM. Ce smartphone doté de touches physiques promet des performances inégalables dans toutes les tâches. Arborant un écran LCD de 4.5 pouces, il offre une définition de 1440 x 1440 pixels pour que vous puissiez visionner confortablement vos clips vidéo préférés, sans oublier le confort que cela implique au niveau de la navigation sur internet. Pour la fonction photo, il est question d’un APN dorsal de 13 MP et d’un APN frontal de 2 MP. Ceux-ci peuvent être utilisés pour enregistrer des vidéos de bonne qualité. Notons que ce smartphone BlackBerry offre une autonomie de 18 heures en communication et de 445 heures en veille. Pour cela, il est question d’une batterie Li-Ion de 3450 mAh.

BlackBerry Classic

Le BlackBerry Classic est un smartphone orienté pro. Doté d’une excellente performance, il vous permet de rester en contact avec vos collaborateurs jour et nuit. D’autant qu’il se caractérise par son autonomie de 17 heures en communication. Le Classic est prêt à servir ceux ou celles qui ont besoin d’un téléphone portable pratique. Le fait qu’il comporte un clavier physique est tout ce qu’il y a de mieux pour accélérer la saisie des messages textes ou des emails. Côté SoC, ce smartphone pas comme les autres embarque un processeur dual-core cadencé à 2 GHz. S’y ajoute une RAM de 2 Go.

BlackBerry Curve 9320

Le BlackBerry Curve 9320 vous fait découvrir l’essentiel de l’OS de la firme canadienne. Il promet une bonne prise en main avec ses dimensions de 109.0 x 60.0 x 12.7 mm, pour un poids de 103 grammes. Ce téléphone portable avec touches physiques embarque un processeur cadencé à 806 MHz pour assurer une bonne prise en charge de vos applications. Le volet affichage est servi par un écran TFT de 2.44 pouces d’une définition de 320 x 240 pixels. Sa batterie Li-Ion de 1450 mAh assure une autonomie de 7 heures en communication et de 432 heures en veille. Il est équipé d’un capteur photo de 3.2 millions de pixels pour que vous puissiez immortaliser vos moments importants.

BlackBerry Z30

Le BlackBerry Z30 est un smartphone parfait pour les professionnels. Avec son format XXL, il se caractérise par le confort graphique inégalable qu’il offre. En effet, ce mobile BlackBerry dispose d’une dalle Super AMOLED de 5 pouces en définition HD (1280 x 720 pixels). La densité est donc de 294 pixels et permet de visionner des contenus qui nécessitent une bonne configuration graphique. Pour l’alimentation, le Z30 est doté d’une batterie Li-Ion de 2880 mAh. Celle-ci assure une autonomie de 25 heures en communication et de 384 heures en veille.

Dites-nous en commentaire le smartphone BlackBerry de votre choix !