Quel smartphone avec forfait acheter ?

Certains opérateurs proposent des forfaits avec un smartphone. De Orange à Free, en passant par Bouygues Telecom, les offres sont nombreuses. Pour que vous pussiez ainsi choisir convenablement la formule la plus adaptée à vos besoins, voici une sélection de téléphones portables avec forfait.

Samsung Galaxy S8 Noir carbone

Le Samsung Galaxy S8 Noir carbone est un smartphone de référence. Il promet une expérience utilisateur incroyable. Équipé d’un processeur Exynos 8895, il vous fera découvrir les meilleurs d’Android, surtout qu’une RAM de 4 Go assure un fonctionnement fluide en toute circonstance. Côté alimentation, ce smartphone Samsung offre une bonne autonomie grâce à sa batterie de 3000 mAh. Ce qui s’avère également intéressant sur ce mobile, c’est la qualité de son APN dorsal dont la résolution est de 12 millions de pixels. Si vous avez l’habitude de prendre une selfie, vous ne serez pas déçu étant donné que le Galaxy S8 comporte un APN frontal de 8 millions de pixels.

Apple iPhone 7 Noir

Que ce soit pour le multimédia ou pour appeler, l’Apple iPhone 7 Noir vous sera d’une grande utilité. Il assure une bonne prise en main grâce à son design pensé pour un usage optimal en mobilité. Ce smartphone iOS est doté d’un processeur Apple A10 épaulé par 2 Go de RAM. Avec sa dalle de 4.7 pouces, rien ne vous échappera dans la mesure où il permet de voir les photos et les vidéos dans leurs moindres détails. En effet, l’écran de l’iPhone 7 propose une définition de 750 x 1334 pixels, pour une densité de 326 pixels par pouce. En ce qui concerne son autonomie, ce mobile est en mesure de fonctionner pendant 14 heures en communication et 240 heures, soit 10 jours, en veille.

Sony Xperia XZ Noir

Idéal pour une utilisation nomade, le Sony Xperia XZ Noir est propulsé par la puce Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 couplée avec 3 de RAM. Un écran LCD de 5,2 pouces d’une définition Full HD (1920 x 1080p) se charge d’afficher les contenus, et ce, avec un niveau de détail incroyable. Ce smartphone Sony est parfait pour les mobinautes les plus connectés grâce à sa batterie qui promet une autonomie de longue durée. Pour ce qui est de la photo, le Sony Xperia XZ Noir embarque un APN dorsal de 23 millions de pixels. Ce smartphone certifié IP68, et donc étanche, est en outre équipé d’une caméra frontale de 13 millions de pixels.

Motorola Moto Z Noir

Le Motorola Moto Z Noir est un véritable bijou technologique. Il convient aux personnes qui désirent utiliser un smartphone Android pratique et puissant. Propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 820, il promet une grande réactivité. Celui-ci est épaulé par 4 Go de RAM, ce qui vous offre une grande fluidité permettant d’améliorer la vitesse d’exécution des tâches. À cela s’ajoute la possibilité de lancer plusieurs applications au même moment tout en bénéficiant d’une grande rapidité. Ce smartphone Motorola est équipé d’un APN dorsal de 13 millions de pixels et d’un APN secondaire de 5 millions de pixels.

LG G5 Titane

Fluide, le LG G5 Titane est un smartphone modulaire qui embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 820. S’y ajoute une mémoire vive de 4 Go. Ce modèle fera très bien l’affaire si vous recherchez un terminal fluide et pratique. Son écran LCD de 5,3 pouces d’une définition de 2560 x 1440 pixels est le nec plus ultra d’un confort visuel inégalable. D’autant que la densité est de 554 pixels par pouce. Pour la photo, il est question d’un capteur dorsal de 16 millions de pixels et d’une caméra frontale de 8 millions de pixels.

Lequel de ces smartphones préférez-vous ?