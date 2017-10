Quel smartphone avec 64 Go de stockage et plus acheter en ce moment ?

Vous souhaiteriez investir dans un nouveau smartphone et vous voudriez utiliser un modèle doté d’un espace de stockage interne d’au moins 64 Go ? Découvrez alors dans ce comparatif des terminaux actuels capables de répondre à vos besoins.

Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral

Animé bien évidemment par iOS, le système d’exploitation de la firme de Cupertino, l’Apple iPhone 8 64 Go Gris Sidéral a tout pour séduire toutes les catégories d’utilisateurs. Il offre d’innombrables possibilités d’utilisation en raison de sa configuration technique haut de gamme. L’iPhone 8 embarque en fait un processeur Apple A11 Bionic hexa-core (2 x Monsoon + 4 x Mistral). À celui-ci s’ajoute une RAM de 2 Go. En ce qui concerne le volet graphique, il arbore une dalle de 4,7 pouces dont la définition est de 1334 x 750 pixels. Ce smartphone 4G+ est équipé d’une batterie Li-Ion de 1821 mAh assurant une autonomie de 14 heures en parole et jusqu’à 40 heures en lecture musicale. Pour la photo, il est question d’un capteur dorsal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels.

OnePlus 5 Noir

Animé par Android, le OnePlus 5 Noir allie performance et élégance. Il vous promet une expérience utilisateur fascinante. Sa fiche technique haut de gamme garantit une navigation fluide dans toutes les circonstances d’utilisation. En effet, il dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 835 octa-core épaulé par 6 Go de mémoire RAM. Le OnePlus 5 propose un espace de stockage interne de 64 Go pour permettre à l’utilisateur de sauvegarder une large quantité de données. Pour l’affichage, il arbore une dalle AMOLED de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080p. Ceci dit, ce smartphone 4G+ supporte très bien les contenus Full HD. Il dispose en outre d’un double appareil photo dorsal de 16 MP ainsi que d’un APN frontal de 16 MP également.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

Le Samsung Galaxy Note 8 Noir vous séduira par son design largement réussi. Sa couleur noir est un gage d’élégance et plaira certainement à toutes les catégories d’utilisateurs. Le Galaxy Note 8 est un smartphone de 6,3 pouces répondant aux exigences des plus geeks. D’autant que sa fiche technique est largement intéressante pour un mobile de 2017. Processeur Exynos 8895 octa-core cadencé à 2,3 GHz, RAM de 6 Go, APN (double capteur) de 12 mégapixels… le Samsung Galaxy Note 8 Noir est tout simplement un mobile bien configuré pour une expérience utilisateur exceptionnelle. Puisqu’on parle de caractéristiques techniques, sachez qu’il propose à l’avant une caméra de 12 millions de pixels ainsi qu’une mémoire de stockage interne de 64 Go. Un emplacement pour carte micro SD est prévu.

Asus ZenFone 4 64 Go Noir

Doté d’une mémoire interne de 64 Go, l’Asus ZenFone 4 64 Go Noir est un smartphone haut de gamme qui vous permettra d’accéder à vos documents en mobilité. Sa configuration technique haut de gamme en fait un bijou de technologie rare. En effet, il dispose d’une plateforme Snapdragon 630 associée à 6 Go de RAM. En ce qui concerne son écran, le ZenFone 4 64 Go Noir comporte une dalle LCD de 5,5 pouces en définition Full HD. Pour l’alimentation, il est question d’une batterie Li-Ion de 3300 mAh qui assure une autonomie prolongée. Son double capteur photo dorsal de 12 MP est muni d’un double flash. S’y ajoute une caméra frontale de 8 MP.

Honor 6X Pro Gris

Un smartphone élégant et fonctionnel, le Honor 6X Pro Gris vous permettra de découvrir les meilleurs d’Android. Il propose un affichage de qualité grâce à son écran LTPS de 5,5 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p). Le Honor 6X Pro Gris, avec sa mémoire interne de 64 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD jusqu’à 128 Go, offre une immense possibilité de stockage de fichiers. D’ailleurs, il est fluide grâce à son processeur Kirin 655 octa-core épaulé par 4 Go de RAM. Ce téléphone portable tactile Android est équipé d’un double appareil photo dorsal de 12 MP et d’une caméra frontale de 8 MP.

Dites-nous en commentaire le smartphone avec 64 Go de stockage et plus de votre choix.