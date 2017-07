Quel opérateur détient le meilleur réseau en 2017 ?

Une étude de l’ARCEP, le régulateur des télécoms, vient d’être publiée. Cette enquête est destinée à déterminer quel opérateur possède le meilleur réseau.

Qui possède le réseau le plus performant ? Voici une question qui fait souvent débat. L’ARCEP, grâce à une étude, est venu départager les quatre principaux opérateurs en France. Bouygues, SFR, Free Mobile et Orange ont été les opérateurs étudiés. Plus d’un million de mesures ont été effectuées dans les transports en commun, dans les bâtiments et à l’extérieur, partout en France pour une comparaison fiable. Tous les réseaux, à l’exception d’un seul, ont augmenté leurs performances en 2017. En effet, selon cette étude, Free Mobile est le seul réseau à ne pas avoir évolué cette année.

Free dernier de la classe, Orange mène la danse

Cette enquête est strictement comparative. Elle s’est concentrée sur plusieurs aspects, dont notamment, la navigation web, la lecture de vidéos, le transfert de données, le SMS et enfin les appels vocaux. On note sur plusieurs aspects que le réseau de l’opérateur Free arrive en bas du classement. Par exemple, dans les zones denses (les 15 plus grosses agglomérations), en matière de navigation web, Free est loin derrière ses trois concurrents. Cela se confirme, dans les deux autres zones (rurales et intermédiaires). Orange, par contre est le bon élève de la session 2017. L’opérateur arrive devant les autres dans de nombreuses catégories. Lorsqu’on observe la navigation web, dans les trois zones distinctes, Orange se place premier en terme de qualité sauf dans la zone rurale où SFR y est patron.

En bref, cette étude représente donc une indication précise de la qualité des réseaux, car elle est fondée sur de nombreux critères. Vous pouvez la consulter si vous êtes, en ce moment, à la recherche d’un forfait.

Que pensez-vous de cette étude ? Dites-le-nous en commentaires.