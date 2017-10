Quel iPhone reconditionné acheter en ce moment ?

Les smartphones reconditionnés ont l’avantage d’être moins chers que les terminaux fraichement neufs. Conscient de cela, vous êtes peut-être actuellement à la recherche d’un iPhone reconditionné. Pour vous aider à choisir, nous vous proposons alors aujourd’hui ce guide d’achat.

Apple iPhone 6S Plus Reconditionné Or

L’Apple iPhone 6S Plus Reconditionné Or est un smartphone iOS aux performances extraordinaires. Disponible en modèle reconditionné, il fait profiter d’un excellent rapport qualité-prix idéal pour les « petits budgets ». L’iPhone 6S Plus est en fait une phablette munie d’un processeur Apple A9 avec 2 Go de mémoire vive. Son écran de 5,5 pouces est en définition Full HD, soit de 1080 x 1920 pixels. Pour la mémoire de stockage interne, il propose 32 Go. Son autonomie en parole est de 24 heures, tandis qu’il est en mesure de fonctionner pendant 10 jours en veille grâce notamment à sa batterie Li-Ion de 2750 mAh.

Apple iPhone 5S Reconditionné Gris Sidéral

L’Apple iPhone 5S Reconditionné Gris Sidéral est un smartphone de 4 pouces avec une résolution de 640 x 1136 pixels. Il propose un ensemble de fonctionnalités aussi intéressantes les unes que les autres. Cet iPhone est parfait pour les utilisateurs les plus connectés grâce à sa compatibilité 4G et son autonomie prolongée. Son processeur dual-core associé avec 1 Go de RAM est le nec plus utra de la performance. Pour couronner le tout, il est question d’une batterie Li-Po de 1570 mAh qui offre une autonomie de 10 heures en parole et de 250 heures en veille. Le volet photo est servi par un capteur dorsal de 8 mégapixels et par une webcam de 1,2 mégapixel.

Apple iPhone SE Reconditionné 64Go Gris Sidéral

Une véritable bête de technologie au prix plus qu’intéressant, l’Apple iPhone SE Reconditionné 64Go Gris Sidéral est un smartphone iOS dont la performance ne laisse personne indifférente. Il bénéficie d’une configuration technique parfaite pour profiter des meilleures applications iOS actuelles. Outre son accumulateur dont la puissance promet une autonomie de 14 heures, il est question d’un processeur Apple A9 dual-core dont la fréquence d’horloge est de 1,86 GHz. En plus de cela, ce téléphone portable tactile comporte une mémoire vive dont la capacité de 1 Go procure une excellente réactivité.

Apple iPhone 6S Reconditionné Or Rose

L’Apple iPhone 6S Reconditionné Or Rose répond parfaitement aux exigences des utilisateurs les plus perfectionnistes. Il propose une fiche technique parfaite pour une utilisation confortable en mobilité. Pour l’affichage, il est muni d’une dalle Retina de 4,7 pouces dont la définition est de 750 x 1334 pixels. Sa mémoire interne de 16 Go vous permet de conserver une large quantité de documents. Avec sa batterie de 1715 mAh, ce smartphone Apple offre une autonomie de 14 heures en communication 3G et de 240 heures en veille. Son appareil photo dorsal de 12 MP et sa webcam de 5 mégapixels assurent de magnifiques clichés.

Apple iPhone 6 Plus 128Go Reconditionné Gris Sidéral

Doté d’une mémoire interne de 128 Go, l’Apple iPhone 6 Plus 128Go Reconditionné Gris Sidéral est un smartphone iOS de 5,5 pouces qui a tout pour satisfaire les envies des adeptes de la marque à la Pomme. Il se distingue par sa taille qui rapproche de celle d’une tablette. Aussi, le confort graphique est au rendez-vous. L’iPhone 6 Plus comporte à cet effet un écran Retina en définition Full HD. Son processeur dual-core est épaulé par 2 Go de mémoire vive. Il offre une autonomie de 24 heures en mode 3G. Pour la photo, il est question d’un capteur principal de 8 mégapixels et d’une caméra frontale performante pour des appels vidéo fluides et des selfies réussis.

Quel est l’iPhone reconditionné que vous préférez le plus dans cette sélection ?