Quel iPhone acheter en 2017 ?

Vous désirez acheter un iPhone en 2017 ? Mais vous ne savez pas quel modèle prendre, d’autant plus que la gamme de la Pomme est désormais conséquente. Ce comparatif va vous aider à y voir plus clair.

Apple iPhone 8 Noir

L’Apple iPhone 8 Noir est le nouveau flagship de la firme américaine. Doté d’un processeur puissant, ce modèle vous fera vivre une expérience utilisateur fluide. D’ailleurs, il comporte une RAM de 2 Go. Ce smartphone iOS, avec son écran de 4,7 pouces d’une résolution de 750 x 1334 pixels, offre un rendu graphique exceptionnel. Adoptant la technologie IPS, la dalle de l’iPhone 8 promet de très larges angles de vision. Pour la photo, il est question d’un APN dorsal de 12 mégapixels avec un objectif en ouverture f/1.8. Un flash quad-LED est au programme pour les prises de vue nocturne. Ce terminal dispose en outre d’une caméra frontale de 7 mégapixels en ouverture f/2.2.

Apple iPhone 8 Plus Or

Version phablette de l’iPhone 8, l’Apple iPhone 8 Plus Or est un smartphone qui convient à tous les types d’utilisateurs. Arborant une dalle IPS LCD de 5,5 pouces, il est en mesure de prendre en charge des contenus Full HD (1920 x 1080 pixels). Sa densité de 401 pixels par pouce est ce qu’il y a de mieux pour vous donner la possibilité d’admirer vos photos et vidéos dans leurs moindres détails. L’Apple iPhone 8 Plus est étanche à l’eau et à la poussière, ce qui en fait un téléphone portable tactile parfait pour les aventuriers. Côté performance, il n’a rien à envier aux autres smartphones haut de gamme du marché. En effet, il est propulsé par un processeur Apple A11 Bionic épaulé par 3 Go de RAM. À cela s’ajoute un double capteur dorsal de 12 MP ainsi qu’une caméra frontale de 7 MP.

Apple iPhone X

Un smartphone inédit, l’Apple iPhone X vous séduira par son design révolutionnaire. Ce modèle est tout simplement sublime grâce à son écran qui occupe quasiment toute sa face avant. À ce propos, il est bien de noter qu’il s’agit d’une dalle Super AMOLED de 5,8 pouces d’une résolution de 1125 x 2436 pixels. Animé également par le SoC Apple A11 Bionic, l’iPhone X est fluide. La capacité de sa RAM est de 3 Go et cela promet une performance incroyable en mode multitâche. Vous sentirez la puissance de ce smartphone de 5,8 pouces lors des séances de jeux vidéo ou d’exécution d’applications énergivores. Pour la photo, un double capteur dorsal de 12 MP est prévu ainsi qu’un APN à l’avant de 7 MP.

Apple iPhone SE 128Go Argent

L’Apple iPhone SE 128Go Argent est un smartphone iOS qui est réputé pour son excellent rapport qualité-prix. Doté d’un processeur Apple A9 dual core avec une fréquence d’horloge de 1,84 GHz, il ne vous décevra nullement grâce à sa fluidité. L’iPhone SE embarque un écran de 4 pouces qui possède une performance graphique de haut niveau. En effet, celui-ci offre une définition de 640 x 1136 pixels et est géré par la célèbre puce graphique PowerVR GT7600. En ce qui concerne la fonction photo, on a droit à un APN dorsal de 12 MP et à une caméra frontale de 1,2 MP.

Apple iPhone 7 Noir

L’Apple iPhone 7 Noir est un smartphone haut de gamme qui offre un style sobre et élégant. Étanche, il est prêt à vous accompagner jour et nuit. Grâce à son écran de 4,7 pouces d’une définition de 750 x 1334 pixels, vous aurez la possibilité de visionner des contenus de qualité. L’Apple iPhone 7 renferme un processeur Apple A10 quad-core associé à 2 Go de RAM. Son autonomie en parole est de 14 heures. En veille, il reste alimenté durant 10 jours. Optez pour ce modèle si vous êtes à la recherche d’un téléphone portable tactile équipé d’un capteur dorsal de 12 mégapixels avec un double flash LED. D’ailleurs, pour les selfies, vous avez droit à une caméra frontale de 7 millions de pixels.

Faites-nous savoir en commentaire le smartphone Apple de votre choix parmi ces modèles.