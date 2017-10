Quel forfait 4G+ prendre pour profiter au maximum de l’Internet très haut débit ?

Vous ne savez quel forfait 4G+ adopter afin de bénéficier d’une connexion internet très haut débit ? Ce comparatif vous aidera dans le choix de l’abonnement le plus adapté à vos besoins.

Le forfait Orange Play 40Go tout illimité est une offre complète. Nécessitant un engagement de 24 mois, il est parfait pour les mobinautes qui souhaitent rester en contact avec leurs proches aussi bien en France métropolitaine qu’à l’étranger. En effet, les appels téléphoniques sont illimités vers les numéros sur le territoire national et l’international. Comme d’habitude, les SMS et les MMS sont illimités vers tous les opérateurs. Les 40 Go de données proposées peuvent être utilisées sur les réseaux 4G et 4G+ d’Orange. D’ailleurs, on peut continuer à profiter d’internet même après avoir consommé tout ce volume, mais le débit diminuera automatiquement.

Bénéficiez d’une connexion internet rapide partout dans l’Hexagone avec le forfait Sosh 40Go illimité sans engagement. Il comporte une enveloppe data de 40 Go permettant de naviguer confortablement sur les réseaux 4G et 4G+ d’Orange. Bénéficiez alors d’une navigation largement fluide grâce à l’Internet très haut débit. Ce forfait Sosh permet d’accéder aux hotspots WiFi d’Orange. Pour la communication voix, on a la possibilité d’appeler vers la France et l’international de manière illimitée. Le fait qu’il s’agisse d’un forfait sans engagement permet à l’utilisateur de bénéficier d’une grande liberté dans la mesure où on peut le résilier à tout moment.

Le forfait Bouygues Telecom Sensation illimité 20Go avec mobile engagement 24 mois est l’offre parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent rester en contact avec leurs proches en Europe et dans les DOM. Il permet aussi bien évidemment d’appeler vers les terminaux utilisés dans l’Hexagone. Il s’agit d’un forfait avec engagement de 2 ans, ce qui assure un service continu. Pour moins de 37 € par mois, vous profitez d’un forfait d’appels illimités. S’y ajoute la possibilité d’envoyer des SMS vers tous les opérateurs. Et puisqu’on vous parle aujourd’hui de forfaits internet très haut débit, sachez que cette offre de Bouygues Telecom fait profiter d’une connexion 4G+.



Conçu pour tout le monde, le forfait B-And-You 24/24 illimité 50Go sans mobile sans engagement se distingue par sa data de 50 Go. Grâce à une telle capacité, vous aurez la possibilité de naviguer confortablement sur internet, et ce, à travers le réseau 4G+ de Bouygues Telecom. Cet abonnement internet constitue l’offre idéale pour visiter vos sites web préférés et regarder des vidéos en streaming ou encore pour écouter de la musique en ligne. Pour couronner le tout, on a droit à des appels téléphoniques illimités vers la France et l’international. À cela s’ajoute la possibilité d’envoyer des SMS vers tous les opérateurs.

Le forfait Orange Open Mini Fibre est un abonnement avec engagement de 12 mois. Il s’agit d’un forfait Quadruple Play parfait pour les utilisateurs à la recherche d’une offre internet fibre. Il donne accès aux connectivités 4G et 4G+ de l’opérateur historique. Le forfait Orange Open Mini Fibre propose également des appels téléphoniques depuis le poste fixe vers la France métropolitaine et plus de 100 destinations internationales. La data de 50 Mo permet de maintenir un appareil connecté et d’obtenir des notifications en ligne. Cette offre donne accès aux 30.000 hotspots WiFi d’Orange.

