Quel drone choisir en 2017 ?

Les drones s’adressent autant aux professionnels qu’aux amateurs, découvrez ici quelques modèles que vous pouvez actuellement trouver sur le marché.

Drone Yuneec Typhoon H Noir

Idéal pour les fans de photo et de vidéo, le drone Yuneec Typhoon H Noir est particulièrement performant. Ce drone haut de gamme vous donne la possibilité de réaliser de magnifiques prises de vue aériennes. Il constitue aussi un support parfait pour faire de belles vidéos grâce à son capteur CG03+. Sachez que ce dernier est en mesure de capturer des images à 360° pour des photos et des vidéos panoramiques en 4K. Le Typhoon H Noir dispose d’une station au sol ST16. Cette radiocommande vous permet de le contrôler facilement, d’autant qu’elle est associée à un récepteur et à une plateforme Android.

Drone Parrot BePop 2 Rouge

Le drone Parrot BePop 2 Rouge est un quadricoptère qui assure une expérience de pilotage unique. Il dispose d’une option de pilotage automatique qui vous permet de vous filmer en pleine activité. Grâce à son poids de 500 g seulement, le Parrot BePop 2 rouge est facile à transporter. Côté photo, il est équipé d’une caméra qui peut enregistrer des vidéos en 1080p. Avec son capteur de 16 mégapixels, ce dispositif assure de superbes photos. Le capteur photo de ce drone compatible iOS, Windows, Android, BlackBerry et Tizen possède un angle de 180°, ce qui permet de couvrir une grande surface. La batterie de 2700 mAh promet une autonomie en vol de 25 minutes.

Drone Yuneec Q500 Typhoon 4K Noir

Équipé d’une caméra hors du commun, le drone Yuneec Q500 Typhoon 4K Noir vous séduira à coup sûr. Il détient la meilleure qualité d’image du moment en matière de prise de vue en 4K. En effet, son capteur photo de 20 millions de pixels est en mesure d’enregistrer des vidéos de cette qualité à 30 images par seconde. D’ailleurs, le Q500 Typhoon 4K Noir peut couvrir un angle de 360°. En ce qui concerne ses performances physiques, il peut atteindre une altitude de 122 mètres. Sa vitesse en vol quant à elle est de 46,8 km/h. La fonction « orbit me » permet à cet objet volant de tourner autour de vous de manière circulaire.

Drone Yuneec Breeze Blanc

Un drone ayant un bon rapport qualité-prix, le Yuneec Breeze Blanc est adapté à toutes les catégories d’utilisateurs. Quelle que soit votre expérience en pilotage, cet objet volant vous permet de réaliser des clichés à couper le souffle. Son capteur photo est en mesure d’enregistrer des vidéos en qualité 4K. Avec son poids de 385 grammes seulement, vous n’aurez pas du mal à le transporter. D’ailleurs, le Yuneec Breeze Blanc est l’un des drones les plus maniables du marché. Il dispose d’une fonction appelée « Selfie Mode ». Celle-ci permet aux fans d’autoportraits et de photos de groupe de figer chaque instant. Le mode « Orbit » est également de la partie.

Drone BigBen Connected Fly Wifi Blanc

Parfait pour les débutants, le drone BigBen Connected Fly Wifi Blanc est fiable. Il offre la possibilité de prendre de magnifiques photos aériennes. Ce quadricoptère a l’avantage de disposer d’une coque solide qui protège ses hélices. Grâce aux 3 différentes vitesses disponibles, vous pouvez le contrôler avec une grande facilité. Par ailleurs, ce drone dispose d’un gyroscope 6 axes 4 canaux, ce qui assure une bonne stabilité. Pour la prise de vue aérienne, sachez qu’il est question d’une caméra VGA. Le BigBen Connected Fly Wifi vous permet d’enregistrer directement vos contenus sur votre smartphone.

