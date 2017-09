Quel casque Beats By Dre choisir cette année ?

Vous avez envie de vous procurer un casque audio Beats By Dre, mais vous ne savez pas quel modèle prendre ? Ce guide d’achat est alors fait pour vous.

Beats By Dre Solo3 Wireless Noir

Pouvant être utilisé avec et sans fil, le Beats By Dre Solo3 Wireless Noir est un casque audio supra-auriculaire qui ne pèse que 210 g. Grâce au fait que ses oreillettes soient pliables, il peut être transporté en toute facilité. Ce casque audio Beats offre un son de qualité. Il peut être utilisé avec n’importe quel appareil compatible, entre autres, smartphone, lecteur MP3, montre connectée, PC, etc. Ce modèle est équipé d’un microphone pour la communication voix. Une télécommande y est intégrée afin de gérer la lecture musicale ainsi que pour répondre aux appels téléphoniques.

Beats By Dre Solo 2 Noir

Doté d’une prise jack, le Beats By Dre Solo 2 Noir est conçu pour être utilisé avec un lecteur MP3, un smartphone ou n’importe quel appareil équipé d’un terminal jack de 3.5 mm. Son câble de 1,36 mètre est suffisamment long pour l’utiliser confortablement. D’ailleurs, celui-ci est détachable. Optez pour cette référence si vous recherchez un casque audio pas cher équipé d’une télécommande. En effet, ce dispositif, sur le Beats By Dre Solo 2 Noir, vous permet non seulement de gérer votre playlist, mais aussi de répondre à vos appels téléphoniques. À noter qu’il s’agit d’un modèle supra-auriculaire.

Beats By Dre Studio Wireless Rose

Un casque audio particulièrement élégant, le Beats By Dre Studio Wireless Rose est un bijou de technologie qui ne manquera pas de vous séduire. Parfait pour la gent féminine, il dispose de transducteurs performants vous donnant la possibilité de bénéficier d’une qualité de son exceptionnelle. Pouvant être utilisé avec et sans fil, le Beats By Dre Studio Wireless Rose offre une praticité incomparable. Ses oreillettes sont pliables et permettent de le transporter en toute facilité. Ce modèle est équipé d’un système de réduction de bruit afin de permettre de s’isoler des vacarmes extérieurs. Compatible avec les appareils Bluetooth actuels, il possède une impédance de 32 ohms.

Beats By Dre Mixr Rouge

Le Beats By Dre Mixr Rouge est un casque audio avec réduction de bruit performant. Offrant une sensibilité de 115 dB, ce modèle répond parfaitement aux exigences des audiophiles les plus avertis. Sa réponse en fréquence de 20 Hz à 22 kHz fait profiter d’une sonorité exemplaire. Le Beats By Dre Mixr Rouge est un casque supra-auriculaire conçu pour être utilisé avec un appareil équipé d’une prise jack de 3.5 mm ou de 6.35 mm, selon la version. En tout cas, on a droit à un câble long de 1,6 mètre. Cet accessoire intègre un microphone. Il est également doté d’une télécommande. Son impédance est de 16 ohms.

Beats By Dre Solo2 Wireless Or Rose

Le Beats By Dre Solo2 Wireless Or Rose est un casque audio Bluetooth qui répond aussi aux besoins des passionnés de musique. D’ailleurs, il peut être branché sur un appareil disposant d’une prise jack. Il s’agit d’un casque supra-auriculaire qui ne pèse que 205 g, ce qui vous permet de le transporter sans la moindre gêne. Le Beats By Dre Solo2 Wireless Or Rose est pratique vu que son câble peut être débranché. À cela s’ajoute le fait que ses oreillettes soient pliables. Pour couronner le tout, cet accessoire dispose d’un microphone et intègre une télécommande. Besoin d’un casque audio pour profiter de vos morceaux favoris, n’hésitez pas à utiliser le Beats By Dre Solo2 Wireless Or Rose !

