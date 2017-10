Quel casque audio filaire et Bluetooth acheter en 2017 ?

Vous ne savez pas quel casque audio filaire et Bluetooth vous procurer cette année ? Voici une sélection de produits qui sont susceptibles de répondre à vos attentes.

Beats By Dre Solo3 Wireless Noir

Le Beats By Dre Solo3 Wireless Noir est un accessoire aux performances audio exceptionnelles. Il bénéficie d’un design épuré qui fera le bonheur des plus exigeants. Ce casque audio Beats offre un confort d’utilisation agréable avec ses oreillettes rembourrées et pivotantes. Il peut être utilisé avec et sans fil, ce qui en fait un dispositif que l’on peut utiliser avec un smartphone, une tablette, une montre connectée ou n’importe quel autre appareil doté d’une prise jack ou d’un module Bluetooth. Le Beats By Dre Solo3 Wireless Noir comporte un micro ainsi qu’une télécommande, ce qui améliore davantage l’expérience utilisateur.

Bose QuietComfort 35 Noir

Le Bose QuietComfort 35 Noir est un casque audio qui a tout pour séduire. Il a été conçu soigneusement pour que vous puissiez utiliser un produit à la fois pratique, confortable et performant. Son design est sans doute l’un des meilleurs du marché, d’autant que Bose, la célèbre marque américaine, possède un savoir-faire incontestable et incontesté en matière de conception de casque audio. Ce modèle intègre un micro ainsi qu’une télécommande pour que l’on puisse étendre ses possibilités d’utilisation. Une puce Bluetooth est également prévue pour permettre de l’apparier avec un smartphone, une tablette, une montre connectée, etc. Sachez aussi que le Bose QuietComfort 35 Noir peut être utilisé par le biais d’une connexion filaire.

Plantronics BackBeat Pro Noir

Un casque audio doté d’un système de réduction de bruit, le Plantronics BackBeat Pro Noir est parfait pour les personnes qui ont besoin de tranquillité. Profitez des performances de ses transducteurs pour écouter optimalement les musiques qui nécessitent de basses profondes. Pour pouvoir utiliser le Plantronics BackBeat Pro Noir, vous devez soit utiliser un fil, soit activer le module Bluetooth. En ce qui concerne cette dernière technique d’utilisation, notez que le protocole proposé est le Bluetooth Class 1, une norme qui offre une portée jusqu’à 100 mètres. Les oreillettes sont pliables pour faciliter le rangement et le transport.

B&O PLAY BeoPlay H8 Beige

Un casque audio particulièrement élégant, le B&O PLAY BeoPlay H8 Beige vous assure une écoute confortable de vos chansons préférées. Sa réponse en fréquence de 20 Hz à 22 kHz est ce qu’il y a de mieux pour profiter d’un rendu sonore exceptionnel. Si ce modèle figure aujourd’hui dans ce comparatif, c’est aussi en raison de sa connectivité. En effet, le B&O PLAY BeoPlay H8 Beige peut être apparié en Bluetooth et fonctionne aussi très bien avec un appareil doté d’une prise jack tel qu’un lecteur MP3 ou encore un smartphone. Un micro et une télécommande y sont intégrés. Ce casque audio circum-auriculaire ne pèse que 255 g pour une facilité de transport sans précédent.

Samsung Level On Bluetooth Noir

Le Samsung Level On Bluetooth Noir vous suivra partout avec son autonomie en utilisation de 20 heures. Ce casque audio est pratique. Il peut être utilisé avec un smartphone au moyen d’un câble équipé d’une prise jack ou d’une connexion en Bluetooth. Le Samsung Level On Bluetooth Noir dispose d’un micro pour que l’utilisateur puisse répondre à un appel sans avoir à se saisir de son smartphone. Une télécommande est prévue pour la gestion des appels ainsi que de la lecture musicale. Avec son impédance de 41 ohms, ce casque audio Samsung est adapté à un grand nombre d’appareils électroniques, entre autres, smartphone, PC, lecteur MP3, etc.

Dites-nous en commentaire le casque audio que vous préférez le plus parmi ces modèles !