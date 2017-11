Quand on combine l’iPhone X et l’iPhone 5, ça donne ça !

Apple envisagerait-elle de lancer un nouvel iPhone SE cette année ? En tout cas, un concept d’iPhone 5X (iPhone X + iPhone 5) attire actuellement l’attention des internautes.

Lancé en mars 2016, l’iPhone SE est un smartphone compact qui a su séduire les acheteurs. Malheureusement, jusqu’ici, ce modèle n’a pas encore été remplacé. Pourtant, outre son design, sa configuration technique était parmi ses points forts dans la mesure où il avait des composants en commun avec le flagship de l’époque, notamment son appareil photo dorsal dont la résolution est de 12 mégapixels. En tout cas, le cours des choses risque bientôt de changer étant donné qu’un certain iPhone 5X (iPhone X + iPhone 5) pourrait débarquer. Ce smartphone viendrait effectivement succéder à l’iPhone SE. Cette rumeur semble de plus en plus se confirmer, d’autant plus qu’un concept imaginé par un designer membre du site Behance vient de faire son apparition sur la toile.

iPhone 5X : un smartphone qui mélange le design de l’iPhone X et de l’iPhone SE

Comme il est considéré comme le successeur de l’iPhone SE, le 5X adopte donc un design qui rappelle celui du smartphone lancé en 2016. Il conserve ainsi le même format, soit de 4 pouces. À la différence, comme l’iPhone X, il bénéficie d’un écran borderless. Toujours d’après ce concept de Toucan Design, l’iPhone 5X dispose d’un double capteur dorsal. On peut voir aussi que l’appareil est dépourvu de bouton Touch ID. Néanmoins, beaucoup critiquent la grosse bordure en haut de l’écran ainsi que l’absence de capteurs True Depth. Tout comme les dernières générations de smartphones Apple, l’iPhone 5X est dépourvu de prise jack. Il devrait aussi être dépourvu de système de recharge sans fil.

Que pensez-vous de ce concept d’iPhone 5X ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.