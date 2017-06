Quand les selfies se mêlent à l’agriculture pour lui donner une meilleure image

Trois étudiantes en BTS productions animales ont organisé un concours du plus beau selfie. Jusque-là rien de bien innovant, mais c’est lorsque l’on découvre le thème de ces selfies que cette idée prend tout son sens.

Les selfies, la pratique très à la mode notamment chez les adolescents a été utilisée pour la bonne cause. Pour redorer le blason des métiers agricoles, trois jeunes femmes âgées de 20 ans ont lancé une idée sur leurs réseaux sociaux. L’idée était de réaliser des selfies pour valoriser les métiers liés à l’agriculture. Ce concours a largement dépassé les attentes d’Éloïse, Laure et Swan, les organisatrices.

Des selfies pour sauver l’agriculture

Le milieu agricole attire de moins en moins de monde et connaît une place de moins en moins importante dans notre économie. En effet, la part de PIB dans l’agriculture française a considérablement diminué. Elle est passée de 4% dans les années 80, à 1,7% en 2014. Le marché du travail agricole en France est aussi en nette diminution. Il est passé de 31% dans les années 50, à 3,3% en 2014. Ce challenge a donc été très bénéfique pour ces professions qui sont victimes de nombreux clichés. Avec la bagatelle de 200 participants, de nombreux selfies magnifiques ont été pris notamment celui de la gagnante Noémie où on la voit poser avec un tracteur très imposant derrière elle. Ces photos-là ont rencontré un franc succès sur les réseaux, et s’apprêtent à être affichées dans le lycée de ces trois jeunes filles. Ces nombreuses photos seront très certainement affichées dans une exposition publique prochainement. C’est en tout cas le projet de ces trois étudiantes.

