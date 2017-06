Qualcomm travaillerait déjà sur la puce Snapdragon 836

La puce Snapdragon 835, sortie il n’y a pas longtemps n’a pu équiper qu’un nombre limité de smartphones. Du fait des commandes qui avaient déjà été faites. Il semblerait que Qualcomm soit déjà en train de préparer la place à sa remplaçante. Il aurait déjà commencé à travailler sur la puce Snapdragon 836.

La puce Snapdragon est sortie en 2016, et celle-ci avait déjà été bien reçue par la critique. Ensuite, Qualcomm a mis la barre plus haut avec la puce Snapdragon 835. Dotée de 8 cœurs, contrairement aux 4 cœurs de la Snapdragon 821. Le processeur a bénéficié d’une plus petite taille, d’une plus grande puissance, et d’une meilleure économie d’énergie, soit 25 % d’économie énergétique.

Qualcomm : un processeur Snapdragon 836 serait en préparation

Qualcomm, n’a pas perdu de temps. En effet, le fabricant penserait déjà au successeur de son processeur Snapdragon 835. Qui a fait ses début il y a quelques semaines seulement. Présent par ailleurs sur quelques modèles de smartphones haut de gamme actuels. Il aurait déjà commencé à travailler sur la prochaine puce Snapdragon 836.

Selon les rumeurs, le constructeur travaillait déjà sur un Snapdragon 845. En plus de cela, il serait aussi sur la conception du successeur du chipset Snapdragon 835 à savoir, la puce Snapdragon 836.

Ce qui veut dire que l’entreprise travaillerait sur les deux modèles en même temps. Selon androidheadlines.com, elle serait réellement en train de développer le SoC Snapdragon 836. Qui devrait normalement apparaître au cours de l’année 2017.

Pas d’informations sur la puissance de cette nouvelle puce, sa taille et sa consommation énergétique pour le moment. Mais une chose est sûre, la puce Snapdragon 845 développée en parallèle sera 30 % plus puissant que le 835 et surement dédiée au Samsung Galaxy S9.

