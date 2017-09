Purism : Librem5 récolte plus de 250 000$ en moins d’un mois

Purism, le constructeur américain avait lancé le 24 août 2017 un projet de crowdfunding pour son smartphone. L’appareil a déjà récolté presque le quart de son budget.

Librem5 est un projet de crowdfunding qui permettrait la réalisation d’un smartphone GNU/Linux. L’objectif de l’entreprise est de collecter 1,5 millions de dollars pour construire un smartphone libre et sécurisé à la fois sur une plateforme GNU/Linux. D’après le constructeur, Librem5 sera le smartphone « le plus libre possible ». Niveau technique, on devrait trouver un écran de 5 pouces, une carte graphique Vivante avec un pilote libre, accompagné de 3 Go de mémoire vive. Niveau photo, l’appareil serait muni de deux caméras. Un port jack et l’ensemble des capteurs que l’on peut trouver sur les smartphones récents seront au rendez-vous. Le smartphone est toujours en crowdfunding, mais il est probable que les caractéristiques changent, selon le budget et la popularité de l’appareil.

Pour ce qui est du système d’exploitation, Librem5 sera équipé de PureOS, qui sera ouvert à toutes les distributions Linux les plus utilisées.

Librem5 suscite l’intérêt du public

D’après Purism, le public est au rendez-vous pour finaliser le financement du smartphone. L’entreprise affirme que si chaque participant au financement du smartphone achetait un Librem5, l’objectif des 1,5 millions de dollars serait atteint. Il est important de savoir que la firme compte uniquement sur les dons, si les 1,5 millions de dollars ne sont pas atteint, il n’y aura pas de smartphone. Aucun transfère de fond n’est réalisé à l’heure actuelle, l’entreprise reste fermement convaincu que le projet fonctionnera. La seule chose qu’il reste à faire, c’est d’attendre ou de participer au financement de l’appareil !

