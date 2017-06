Promo NRJ Mobile : son forfait WOOT illimité 5Go est à 6.99 euros par mois au lieu de 15.99 euros

Votre forfait actuel ne répond plus à vos attentes ? Il vous faut un abonnement vous offrant la possibilité d’être joignable constamment et de naviguer confortablement sur le net ? Sachez que le forfait NRJ Mobile WOOT illimité 5Go est à 6.99 euros pendant 6 mois au lieu de 15.99 euros par mois.

Le forfait NRJ Mobile WOOT illimité 5Go est idéal pour les mobinautes à la recherche d’un abonnement complet à petit prix. Avec lui, les appels sont illimités vers tous les téléphones fixes ainsi que vers tous les mobiles de France métropolitaine. Les SMS et les MMS le sont également donc vous allez pouvoir envoyer autant de messages que vous voudrez à tous vos contacts. À cela s’ajoute un crédit data de 5 Go pour vous permettre de suivre l’actualité sur le net, de voir les derniers statuts de vos amis sur les réseaux sociaux ou de regarder des vidéos en streaming. Vous profiterez de la 4G et d’un débit pouvant atteindre les 100 Mb/s.

Forfait NRJ Mobile WOOT illimité 5Go à 6.99 euros par mois au lieu de 15.99 euros : une offre à saisir absolument !

Ce forfait pas cher de NRJ Mobile comprend :

• Les appels illimités en France métropolitaine sur tous les fixes et les mobiles.

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine

• 5 Go d’Internet

• Le réseau 4G de SFR

Il vous sera possible d’enrichir votre forfait avec les options suivantes :

– Option rétablissement du débit Web

– Option Appels illimités vers les fixes de 85 destinations

– Option de blocage

– Options Voyage

– Option Sécurité Mobile

L’abonnement NRJ Mobile WOOT illimité 5Go est un forfait sans engagement. Vous pourrez donc changer d’offre ou d’opérateur à tout moment en évitant des frais de résiliation. Grâce au code promo W5M, ce forfait vous coûtera 6.99 euros par mois pendant 6 mois au lieu de 15.99 euros. Cette offre est valable jusqu’au 6 juin 2017.

> Forfait WOOT illimité 5Go à 6.99 euros par mois de NRJ Mobile

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir rapidement vers vous !