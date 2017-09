Promo chez Sosh, 40 Go d’internet pour 9,99€ / mois pendant un an !

C’est le moment de profiter de la promotion Sosh sur son forfait 40 Go, appels et SMS illimités. Venez découvrir l’offre ! Meilleurmobile partage son bon plan.

Avec la rentrée, Sosh propose une offre à ne pas manquer, un forfait 40 Go avec appels et SMS illimités pour seulement 9.99€ par mois au lieu de 24.99 euros ! Une belle réduction qui vous permet de rofiter d’un forfait illimité à petit prix. C’est donc une sacrée réduction que vous propose Sosh sur ce forfait. Pour pouvoir en bénéficier, c’est très simple, l’opérateur a mis à disposition un code promotionnel pour vous permettre d’en bénéficier. Il suffit d’entrer le code YOUPI lors de votre commande dans le champ dédié. Cette offre est sans engagement, et est valable pendant un an. Après ce délai, le forfait repasse automatiquement à son prix initial. Les clients Orange, M6 Mobile, ne sont pas concernés par cette promotion. De même pour ceux qui sont déjà engagés chez l’opérateur. Vous êtes donc le bienvenu, uniquement si vous êtes un nouveau client !

Avec Sosh, économisez 180€ sur une année !

Ce forfait comprend plusieurs options. Vous pouvez bénéficier de 40 Go d’internet mobile en 4G. Des appels et SMS, MMS illimités vers la France Métropolitaine. L’offre est disponible jusqu’au 18 septembre, il faut donc faire vite si vous souhaitez en bénéficier. Il est important de noter que cette offre est uniquement disponible sur le site internet de Sosh.

Pour pouvoir profiter de l’offre, cliquer sur ce lien :

>Offre Sosh 40 Go à 9.99 €

Si vous n’arrivez pas à en profiter, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous reviendront vers vous dans les plus brefs délais.

Que pensez-vous de cette offre que vient de lancer Sosh ?