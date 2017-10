Project Alloy : Intel met en pause son projet de casque VR autonome

Intel a décidé de mettre un terme au Project Alloy, son projet de développement d’un casque de réalité virtuelle autonome. La firme ne veut pas effectivement prendre le risque de lancer un produit qui ne sera pas en mesure de faire face aux futurs PC compatibles aves les systèmes VR.

Intel et Microsoft avaient lancé en août 2016 l’un des premiers projets de plateforme open-source visant à permettre l’usage des technologies de réalité virtuelle. L’objectif étant de concevoir des objets connectés, notamment des casques VR, dotés de composants qui peuvent les rendre indépendants. Cependant, Kim Pallister, directeur du Virtual Reality Center of Excellence d’Intel, vient de faire savoir que la firme a décidé de ne plus continuer à travailler sur ledit projet pour deux raisons. En effet, Intel pense que les utilisateurs manquent d’intérêt pour ce genre de produit. À cela s’ajoute le fait que les performances d’un casque autonome n’arriveront jamais à surpasser celles d’un ordinateur de bureau.

Intel Project Alloy : un projet plutôt intéressant

Quoi qu’il en soit, il faut dire que le Project Alloy débouchait d’un concept plutôt intéressant. D’après Kim Pallister, il « devait permettre à Intel de voir jusqu’où il était possible d’aller en embarquant toute la technologie nécessaire dans un casque sans fil, y compris d’intégrer une puce basse consommation de type Atom, pour le faire fonctionner ». À lui d’ajouter : « nous avons réalisé que Project Alloy ne permettrait pas d’obtenir un produit offrant le meilleur ratio prix/performance ». Pour l’heure, le fondeur compte intégrer une puce consacrée à la réalité virtuelle dans ses prochaines générations de processeurs. Des SoC qui pourraient être utilisés par des constructeurs tels qu’Asus, Dell ou encore Lenovo. En outre, des technologies issues du Project Alloy seront exploitées pour le développement d’autres projets plus prometteurs.

Votre avis sur cette décision d’Intel nous intéresse.