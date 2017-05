Le prochain Galaxy C10 de Samsung serait bien pourvu d’un double capteur photo

Il y avait des rumeurs qui faisaient état d’un prochain Galaxy C10 chez Samsung. Et d’après de nouvelles informations, il se pourrait bien que le futur flaghsip de la firme sud-coréenne soit bel et bien pourvu d’un double capteur photo arrière.

En effet, le Samsung Galaxy C10 pourrait être le premier smartphone de la marque coréenne à disposer d’un double module photo. Et ce, avant même le très attendu Samsung Galaxy Note 8. De plus, les images des coques de Ice Universe semblent également prouver cette information.

Le Samsung Galaxy C10 : premier à posséder un double module photo ?

À l’heure actuelle, il semble clair à partir de diverses fuites que le Samsung Galaxy C10 sera le premier téléphone Samsung à utiliser une double caméra. Beaucoup d’entre vous ont probablement supposé que Samsung Galaxy Note 8 serait le premier flagship de Samsung à en être équipé.

Mais si l’on en croit dans un premier temps les premiers croquis du Galaxy C10 qui ont fuité. On pouvait déjà remarquer une configuration d’un double capteur photo à l’arrière de l’appareil. Ensuite, une belle photo du Galaxy C10 en Rose Gold a confirmé l’hypothèse du double module photo. L’image des coques de Ice Universe dédiées au Galaxy C10, est donc la cerise sur le gâteau. Tous les indices semblent maintenant pointer vers une double caméra.

Au vu de toutes les informations, on peut également deviner que le scanner d’empreintes digitales sera incorporé dans le bouton d’accueil à l’avant de l’appareil. Alors que les spécifications finales sont encore inconnues, nous avons entendu dire que le SoC Snapdragon 660 serait sous le capot.

L’information qui a été découverte hier a révélé qu’il y aurait également un Samsung Galaxy C 10 Plus à l’appui, et que les deux téléphones prendront en charge l’assistant virtuel AI Bixby. En fait, les deux modèles seraient livrés avec le bouton Bixby dédié qui active l’assistant rapidement. D’ailleurs, cela se confirme, car sur les coques, on distingue un troisième trou sur la tranche gauche qui serait probablement dédié au bouton Bixby comme sur le S8.

Que pensez-vous de ce Galaxy C10 ? Dites-le nous en commentaire.