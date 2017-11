Problèmes d’écran et de son sur les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL !

Apparemment, les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL sont bel et bien touchés par des problèmes au niveau de l’affichage et du son. Pour calmer les consommateurs mécontents, Google vient de poster un message sur internet.

Les lancements ratés semblent se multiplier en 2017. Du LG V30 à l’Apple Watch Series 3, en passant par le LG G5, les produits high-tech font signe de dysfonctionnement au point que nous sommes devenus des bêta testeurs. En ce qui concerne les Google Pixel 2 et 2 XL, des utilisateurs ont récemment signalé des problèmes bien gênants sur leurs smartphones. Le 2 émet un petit bruit de tic-tac lorsqu’il est déverrouillé, tandis que le 2 XL est touché par un problème de brûlure d’écran. Bien évidemment, tout cela a provoqué l’ire des utilisateurs. Face à cette vague de mécontentement, Google a décidé de s’exprimer sur le sujet.

Pixel 2 et 2 XL : Google botte en touche !

Alors, de plus en plus de remarques négatives surgissent de partout sur la toile en raison de ces problèmes rencontrés par les Google Pixel 2 et 2 XL, le géant de l’internet semble faire semblant de les ignorer. Ce qui est en tout cas intrigant, c’est le fait que la société implantée à Mountain View a indiqué qu’elle compte quand même déployer des mises à jour pour y remédier. Pour ce qui est de la brûlure d’écran de la phablette, Mario Queiroz, l’un des hauts responsables produit chez Google, a posté un message sur la toile dans lequel il explique que « le vieillissement irrégulier (brûlure d’écran) s’aligne avec ce que proposent les autres smartphones premium et ne devrait pas affecter l’expérience utilisateur normale et quotidienne du Pixel 2 XL ».

