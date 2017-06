[Prise en main] Sony Xperia XZ Premium : place à des ralentis spectaculaires !

La semaine dernière, nous avons eu l’occasion de pouvoir prendre en main le Sony Xperia XZ Premium, un smartphone qui met l’accent sur la qualité de son écran et de sa partie photo tout en proposant des performances techniques plus qu’appréciables.

Le Sony Xperia XZ Premium est disponible à partir de 799 euros sur le site du constructeur. Il s’agit du premier smartphone au monde à être équipé d’un écran 4K HDR. Tournant sous Android, ce téléphone haut de gamme compte vous en mettre plein la vue. Malheureusement, les conditions n’étaient pas optimales puisque nous étions en plein soleil sur une terrasse. Le Xperia XZ Premium avait tendance à être en surchauffe.

Sony Xperia XZ Premium : un photophone qui en a sous le capot

Le Sony Xperia XZ Premium a un design très similaire au modèle de base. Il est tout de même plus fin (7.9 mm contre 8.1 mm) mais beaucoup plus lourd (191 g contre 161 g) et cela se ressent. Le Xperia XZ Premium est certifié IP68 donc il est étanche. Comme dit précédemment, ce smartphone dispose d’un écran 4K HDR de 5.5 pouces. Celui-ci est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. La dalle est plutôt convaincante peu importe le type de contenus.

De très bonnes performances sont assurées par un couple processeur/RAM de qualité. On retrouve un Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 4 Go de RAM. L’interface est intuitive, rien à dire là-dessus. La mémoire interne est de 64 Go. C’est assez peu quand on sait que l’on peut enregistrer des contenus en 4K. Heureusement, elle est extensible jusqu’à 256 Go.

Pendant cet event, nous avons pu tester le capteur dorsal motion Eye Exmor RS de 19 millions de pixels. Celui-ci est particulièrement bluffant. Nous avons immédiatement été attiré par ses ralentis à 960 i/s. La qualité est exceptionnelle.

La caméra frontale n’est pas en reste avec ses 13 millions de pixels. Sony a mis tout son savoir-faire sur la partie photo.

Nous avons été séduit par la version Premium du Sony Xperia XZ. Il lui manque juste plus de légèreté, plus de mémoire interne et pourquoi pas, un écran borderless.

Que pensez-vous du Sony Xperia XZ Premium ? Dites-le nous dans les commentaires !