PriceMinister : les meilleurs casques audio du moment

Quel casque acheter sur PriceMinister ? Nous vous permettons aujourd’hui d’avoir des réponses à cette question grâce à ce guide d’achat sur les meilleurs casques audio du moment présents sur ce site marchand.

Audio-Technica ATH-AD700 Noir

Doté d’un design révolutionnaire, l’Audio-Technica ATH-AD700 Noir est un casque audio pratique. Confort et légèreté sont au rendez-vous dans la mesure où ses oreillettes sont recouvertes de matières douces. Cet accessoire audio vous offre une qualité de son exceptionnelle quel que soit le genre de musique écouté. Il est pourvu d’un câble jack de 3,5 ou de 6,35 mm, selon le modèle, long de 3 mètres, garantissant une grande liberté de mouvement. L’Audio-Technica ATH-AD700 Noir peut être utilisé avec un smartphone, une tablette, un lecteur MP3, voire une table de mixage. En effet, son impédance est de 32 ohms. Sa réponse en fréquence, elle, est de 5 Hz à 30 kHz.

Denon Music Maniac AH-MM400 Marron

Ce casque audio possède des transducteurs performants qui promettent un son fidèle. Les fréquences basses peuvent descendre jusqu’à 10 Hz et les aiguës peuvent aller jusqu’à 40 kHz. Le Denon Music Maniac AH-MM400 Marron est donc un casque avec micro qui peut reproduire efficacement les fréquences sonores nécessaires à la bonne écoute de vos morceaux préférés. Le confort d’utilisation n’est pas en reste. En effet, ce modèle est équipé de coussinets qui assurent une excellente isolation acoustique. À cela s’ajoute le fait que ses oreillettes soient pliables. Avec sa sensibilité de 96 dB et son impédance de 32 ohms, le Denon Music Maniac AH-MM400 vous sera utile pour profiter de vos playlists que ce soit sur PC, smartphone ou bien sur lecteur MP3.

JVC HA-S660 Noir

Le JVC HA-S660 Noir saura répondre aux exigences des audiophiles les plus avertis. Ce casque audio assure confort et praticité grâce à ses oreillettes pliables recouvertes de matières douces. Il vous suivra partout et ne risquera en aucun cas de vous gêner. En ce qui concerne sa performance sonore, le JVC HA-S660 Noir ne vous laissera pas indifférent. Il délivre un son d’une grande fidélité, sa réponse en fréquence étant de 8 Hz à 25 kHz et sa sensibilité de 102 dB. Pour l’utiliser avec un smartphone, un lecteur MP3 ou un PC, il vous suffit de brancher sa prise jack de 3,5 mm. À noter qu’un câble de 1,2 mètre est prévu à cet effet.

Samsung Level On Bluetooth Noir

Doté d’un système de réduction de bruit, le Samsung Level On Bluetooth Noir vous permet de savourer vos chansons préférées. Il offre un rendu sonore exceptionnel caractérisé par des basses profondes et des aiguës bien équilibrées. Son impédance est de 41 ohms. Ce casque audio Samsung dispose des oreillettes de haute qualité. Celles-ci sont dotées de coussinets doux pour une écoute confortable. Pour vous donner la possibilité de répondre à vos appels sans avoir à vous saisir de votre smartphone, un micro y est intégré. En plus de cela, vous avez à votre disposition une télécommande permettant de gérer le playlist. Le Samsung Level On Bluetooth peut être utilisé avec ou sans fil. En effet, il embarque une puce Bluetooth.

Apple AirPods Blanc

Les Apple AirPods Blanc sont une paire d’écouteurs révolutionnaires. Sans fil, ils se connectent avec un smartphone au moyen du protocole Bluetooth. Cet accessoire vous permet également de profiter de vos morceaux favoris depuis votre baladeur iOS. Les AirPods sont équipés d’un microphone qui permet à l’utilisateur d’effectuer des appels téléphoniques. Leur autonomie de 24 heures est tout simplement sublime. D’ailleurs, une charge de 15 minutes suffit pour les utiliser pendant 3 heures. Ces écouteurs intra-auriculaire Apple sont pratiques grâce à leurs dimensions de 44,3 x 21,3 x 53,5 mm pour un poids 38 g.

Lequel de ces casques audio en vente chez PriceMinister préférez-vous le plus ?