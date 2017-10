PriceDay : L’iPhone 8 est à seulement 730€ chez PriceMinister

Vous avez envie de changer de smartphone ? C’est le moment ! Le PriceDay est de retour sur PriceMinister et l’iPhone 8 est proposé à très un très bon prix.

L’iPhone 8 est un appareil sublime, avec un design made in Apple et le meilleur de la technologie ! Il est muni d’un écran tactile de 4.7 pouces, accompagné d’une définition de 750 x 1334 pixels, ce qui vous permet d’avoir une excellente qualité de navigation sur la toile et une bonne visibilité pour consulter vos mails. Sous le capot on trouve la toute nouvelle puce A11 Bionic de la firme, elle est munie de 6 cœurs et boostée par une mémoire vive de 2 Go. Donc pas de souci, le smartphone saura faire tourner toutes les applications du Store sans aucun engouement. Pour ce qui est de l’autonomie, l’iPhone 8 dispose d’une batterie qui vous offre une autonomie de parole de 14 heures.

Si vous aimez prendre des photos, l’appareil propose un capteur principal de 12 mégapixels et une caméra frontale de 7 mégapixels. Vous avez donc l’occasion de prendre de beaux clichés de vos souvenirs favoris avec l’une des meilleures qualité disponible sur smartphone, comme l’annonce le classement de DxOMark, l’appareil atteint un score de 92 et se place à la 4ème position du classement. Enfin, pour vous permettre de stocker vos applis et photos, l’iPhone 8 est fourni avec une mémoire interne de 64 Go.

L’iPhone 8 au meilleur prix chez PriceMinister

Plus besoin d’hésiter, si vous souhaitez vous procurer l’iPhone 8, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 730 euros mais vous avez également la possibilité de vous faire rembourser de 100 euros sous forme de bons d’achat ! Mais ce n’est pas tout, les membres PriceClub ont droit à une réduction supplémentaire de 12%. C’est le moment d’en profiter !

