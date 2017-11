Prank : ils font la queue devant un faux Apple Store pour un iPhone X

Un groupe d’improvisation new-yorkais a piégé plusieurs fans d’Apple en maquillant un ascenseur en faux magasin Apple Store, la veille de la sortie de l’iPhone X.

Ce 3 novembre 2017, le monde des smartphones est en émoi avec la sortie du nouvel iPhone X. Le téléphone le plus cher de tous les temps est disponible pour la modique somme de 1159€. Devant la plupart des Apple Store, des files d’attentes ont fait leur apparition, mais pas que.

Un faux Apple Store ressemblant au « Cube »

Le groupe d’improvisation Improv Everywhere a réalisé une splendide caméra cachée pour la sortie de l’iPhone X. Les membres du collectif ont déguisé un ascenseur en verre de la station 23 Street Station afin que celui-ci ressemble à un autre magasin Apple de New-York surnommé « Cube ». Pour rappel l’Apple Store « Cube » situé quelques rues plus loin est actuellement en travaux.

A la suite de ce maquillage, une cinquantaine de membres du collectif, déguisés en clients et d’autres en vendeurs d’Apple commencent à mettre leur mise en scène en place. Les premiers entrent dans le faux magasin et en ressortent avec des sacs vides mais qui font illusion. Au fur et à mesure, des passants se sont insérés dans la file d’attente du faux magasin Apple, espérant eux aussi obtenir leur précieux sésame. Toute la vidéo ci-dessous est à retrouver sur leur chaîne YouTube du groupe.

Cette action ayant pour but d’aller « troller » les fans de la marque à la Pomme. Le collectif a profité de l’énorme attente suscitée par la sortie de l’iPhone X pour rigoler un moment. Le 3 novembre, le vrai ballet a débuté avec d’énormes files d’attentes devant les magasins vendant le smartphone. Nous y avons été et avons pris en main l’appareil et commencé à l’éprouver. Vous pouvez retrouver l’article ici.

Que pensez-vous de ce faux Apple Store ?