Pourquoi les Pixel 2 et 2 XL n’ont pas de prise jack ? Google répond !

Les nouveaux smartphones du géant du web, les Google Pixel 2 et 2 XL, sont dépourvus de prise jack. Face aux questions des utilisateurs, la firme sort de son silence et nous explique pourquoi elle a préféré un tel design.

Annoncés il y a tout juste quelques jours, les Google Pixel 2 et 2 XL marquent un grand tournant chez la firme américaine. Ils attirent l’attention du fait qu’ils soient notamment propulsés par la toute nouvelle version de l’OS de Google, Android 8.0. Ces terminaux ont déçu pas mal de personnes. En effet, ils ne comportent pas de prise jack, alors que la quasi totalité des casques audio sur le marché est conçue pour ce type de connectivité. Ce qui parait aussi d’ailleurs bizarre c’est qu’en 2016, le constructeur s’était moqué d’Apple lorsque celle-ci avait annoncé son intention de ne plus proposer de prise jack sur les iPhone.

Une étape obligatoire pour l’amélioration du design des Google Pixel 2 et Pixel 2 XL

Selon un des community manager de Google qui s’est exprimé sur le sujet dans un message publié sur internet, cette suppression de la prise jack découle de la volonté de la firme de proposer un meilleur design à l’avenir. En effet, Google aurait l’intention de proposer des terminaux borderless et l’absence de la prise jack permettra ainsi d’étirer l’écran sur les tranches supérieure et inférieure. Un choix qui semble prématuré dans le sens où les Google Pixel 2 et 2 XL ne sont pas des smartphones borderless. Cette même personne a aussi indiqué qu’en mettant à disposition une technologie meilleure que la prise jack pour la transmission de signaux audio, Google permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience multimédia innovante.

Que pensez-vous de l’absence de prise jack sur les Google Pixel 2 ? Dites-nous tout dans les commentaires !