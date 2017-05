Pour vous pister, certaines applications Android utilisent des ultrasons

Des chercheurs en sécurité ont révélé que 234 applications du Play Store comportent un code permettant de pister les utilisateurs via des signaux inaudibles pour l’Homme.

En ce temps où les débats sur la sécurité des informations personnelles sont de plus en plus chauds, des experts en sécurité issus de l’université technique de Braunschweig, en Allemagne, ont effectué une révélation importante. D’après eux, la boutique en ligne d’applications de Google, c’est-à-dire le Play Store, comporterait pas moins de 234 applications capables de nous espionner via des ultrasons. Ces signaux captés en arrière-plan, à notre insu, par les micros des smartphones peuvent être émis lors de la diffusion d’une publicité à la télévision par exemple ou par des balises beacon. Baptisée SilverPush, la technologie qui est liée à cette pratique est généralement utilisée à des fins marketing afin de connaitre nos habitudes et nos préférences d’achat.

Des applications qui revendiquent des millions de téléchargements

« Deux applications revendiquent entre 1 et 5 millions de téléchargements et d’autres affichent entre 50 et 500’000 téléchargements » précisent ces experts allemands. A eux également d’affirmer lors du Symposium européen de l’IEEE, à Paris, fin avril : « nos résultats confirment nos préoccupations en matière de vie privée : nous avons détectés des balises à ultrasons dans divers contenus multimédias web et avons détecté des signaux utilisés pour le suivi de la localisation dans 4 des 35 magasins visités dans deux villes européennes. » Pour le créateur de SilverPush, Hitesh Chawla, cette recherche menée par des experts allemands est étonnante. Selon lui, son entreprise a abandonné le marché du tracking publicitaire à la fin 2015. « Chaque fois qu’un nouveau combiné est activé avec notre SDK [kit de développement logiciel], nous obtenons un ping sur notre serveur. Nous n’avons reçu aucune activation depuis six mois » explique-t-il.

Que pensez-vous de cette nouvelle ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.