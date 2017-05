Pour l’instant, Microsoft n’a pas envie d’équiper ses Surface d’un port USB Type-C

Ce n’est pas l’amour fou entre Microsoft et l’USB Type-C. La firme de Redmond ne compte pas adopter cette technologie tout de suite car elle ne la juge pas assez fiable.

Vous ne verrez pas de sitôt un port USB-C sur les Surface de Microsoft car la société américaine ne porte pas dans son cœur le fameux connecteur annoncé à la fin de l’année 2014.

USB Type-C : beaucoup d’inconvénients pour Microsoft

Comme dit précédemment, l’USB Type-C (ou USB 3.1) devait succéder aux anciennes générations. De nombreux avantages avaient alors été mis en avant : la possibilité de brancher le connecteur dans les deux sens et celle de transmettre des données, de la vidéo ainsi que du courant. Mais d’après Microsoft, il est trop tôt pour inclure ce système dans ses Surface, il doit encore tout prouver.

Dans un article de The Verge repris par nos confrères de Fredzone, Pete Kyriacou, General Manager of Surface chez Microsoft nous dit que « l’USB-C est génial, mais c’est aussi un sacré problème pour de nombreuses personnes. ». On a eu le droit à plus de précisions sur la décision de Microsoft : « Ce n’est pas comme si nous ne connaissions pas l’USB-C, mais pour Microsoft le port Surface Connect est une meilleure solution pour la recharge ». Les Surface conserveront donc la connectique propriétaire Surface Connect. Kyriacou met aussi l’accent sur une sorte de confusion apportée par l’USB Type-C : « Ce qui arrive avec l’USB-C, c’est que tous les câbles sont identiques et qu’ils commencent à avoir des capacités très variables d’un modèle à l’autre [en termes de voltage notamment]. Et donc, même pour un connaisseur, la confusion s’installe.« . Est-ce que ce choix de ne pas doter les Surface d’un port USB Type-C va être mal vu ? Seul l’avenir nous le dira mais on en recense au moins un sur la plupart des PC portables de dernière génération.

