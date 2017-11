La Poste Mobile propose sa Box TV Plus à 4.99 euros au lieu de 29.99 euros !

Vous comptez passer à la fibre mais vous n’avez pas trouvé l’offre la plus attractive du moment ? Sachez que La Poste Mobile a lancé sa Box TV Plus à 4.99 euros par mois pendant 6 mois au lieu de 29.99 euros par mois.

Le très haut débit ça vous dit ? Si vous voulez surfer à la vitesse de la lumière, cet abonnement internet est fait pour vous et ce n’est pas la seule qualité de cette Box TV Plus à moins de 5 euros par mois. Après avoir lu ses caractéristiques vous allez immédiatement la prendre.

Le meilleur de la fibre à petit prix

Grâce à la Box TV Plus de La Poste Mobile, vous allez profiter d’un débit descendant max de 100 Méga et d’un débit ascendant max de 5 Méga soit jusqu’à 12 fois plus rapide que l’ADSL ! Vos téléchargements s’effectueront en un temps record et c’est le cas aussi pour les fichiers lourds.

Box TV Plus La Poste Mobile : plus de 200 chaînes et SFR Presse

Avec ce forfait fibre, vous n’allez pas vous ennuyer puisque la Box TV Plus de La Poste Mobile embarque plus de 200 chaînes grâce au bouquet Power by Numericable. De plus, vous aurez accès aux chaînes SFR Sport. La Premier League et la Liga portugaise sont disponibles en exclusivité.

Vous aurez également accès au service SFR Presse qui inclut près de 80 titres de presse.

Appelez sans compter !

La Box TV Plus de La Poste Mobile à 4.99 euros par mois vous propose les appels en illimité en France métropolitaine, vers DOM et vers une centaine de destinations internationales. Ils sont aussi illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de la Chine.

Pour profiter de ce forfait internet avec engagement 12 mois, cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à en bénéficier ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous avec une solution.