La Poste Mobile, un forfait 5 Go à 4.99€/mois !

La Poste Mobile propose une offre à ne pas manquer, un forfait 2h avec 5Go pour seulement 4.99€/mois ! Meilleurmobile vous partage son bon plan.

La Poste Mobile vous propose désormais une promotion sur son forfait 5Go + 2 heures d’appels au prix de 4.99€ au lieu de 9.99€ par mois et ce pendant 12 mois ! Ce forfait et idéal pour vos enfants et les personnes qui n’ont pas besoin d’utiliser leur heures d’appels. Les 5 Go de data vous permettent tout de même de surfer sur la toile et de regarder vos mails dans la journée. De plus, le forfait est sans engagement, ce qui vous permet de le résilier à tout moment ! Avec La Poste Mobile, vous avez la possibilité de profiter de la performance du réseau 4G SFR, ainsi que de la proximité d’un vaste réseau physique, prêt à vous aider.

La Poste Mobile: un forfait à 4.99€ au lieu de 9.99€

Ce forfait comprend:

2 heures d’appels

SMS et MMS illimités

5 Go de data

la 4G de SFR

la musique illimitée

5 Go utilisables depuis l’Europe et DOM/COM

Profiter de la qualité des services de La Poste Mobile avec ses 30 000 conseillers clientèles à votre écoute dans plus de 10 000 bureaux de Poste de France. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vus pouvez également bénéficier de téléconseils, 6j/7 et 24h/24 sur le site web de La Poste Mobile. C’est le moment d’en profiter ! La promotion est valable du 12 septembre au 26 septembre 2017, alors ne tardez pas trop. Pour profiter de l’offre, il vous suffit d’entrer le code promo suivant : PROMOMUSIC. Attention, n’oubliez pas qu’une fois les 12 mois écoulés, le forfait passera à 9.99€ / mois. Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien mis à votre disposition ci-dessous :

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous au plus vite !