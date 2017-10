Il est possible que votre iPhone vous espionne

C’est un spécialiste du développement iOS qui nous conseille de bien faire attention aux autorisations que l’on fourni à nos différentes applications sur iPhone.

C’est Felix Krause, développeur autrichien qui nous rappelle l’importance de rester vigilants lorsque l’on donne des autorisations aux applications tierces. Il est possible pour ces dernières de prendre la main sur votre appareil photo et ce sans limite et en tâche de fond.

L’OS de l’iPhone n’est pas le seul concerné

Le développeur avait déjà précédemment averti les utilisateurs sur ce genre de pratique, mais il propose tout de même un rappelle via son compte GitHub. Pour vous permettre d’y voir plus clair, Felix a crée une application mobile similaire à un réseau social, grâce à cette dernière, il nous démontre comment les applications peuvent avoir accès à votre appareil photo. Lorsque l’on se créer un profil sur un réseau social, l’application nous demande de mettre une photo de profil, puis une pop-up s’affiche vous demandant l’accès à votre caméra. C’est à ce moment la que le développeur nous montre que l’application à tout de même accès à votre caméra alors que vous ne l’utilisé plus.

Felix s’adresse alors à Apple et propose quelques suggestions à la firme, tel que les autorisations temporaires qui permettraient aux applications d’avoir accès à la caméra pendant seulement quelques minutes. Ce n’est pas un problème qui est uniquement sur iOS, Android n’est pas à l’abri ! Le développeur n’est pas à cours d’idées, il propose également des petite astuces qui pourraient être ajoutées aux différents OS. Telle qu’une petite icône qui s’afficherait lorsque la caméra est actuellement utilisée, ce qui peut être pratique !

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Dites-nous tout en commentaire !