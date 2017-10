Kaspersky : la possibilité de monnayer ses données personnelles est en cours de test

C’est un tout nouveau genre de magasin qui a été testé à Londres par Kaspersky, on vous propose d’acheter des Goodies, avec vos données personnelles !

C’est Kaspersky, la firme privée spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information proposant des antivirus, anti-spyware, anti-spam ainsi que d’autres outils de sécurité qui vous propose cette toute nouvelle manière de monnayer vos données. Le Data Dollar Store vous propose donc d’acheter des Mugs, T-Shirt et posters, que vous pouvez échanger contre vos derniers messages ou photos. Par exemple, un t-shirt vous coûtera vos trois dernières photos et trois derniers SMS reçus mais finalement, ce magasin éphémère à un but bien précis, vous informer que vos données personnelles ont de la valeur.

Kaspersky : que payerez-vous ?

C’est la phrase d’accroche de cette boutique, Kaspersky affiche sur ses produits des prix qui sont en Data, combien de données personnelles êtes vous réellement prêt à céder ? Ben Eine, l’artiste qui à designer les produits déclare : « Je veux que les gens s’inquiètent des informations qu’ils donnent, et qu’ils réalisent qu’ils les donnent gratuitement tous les jours. ». Le but étant donc de nous faire prendre conscience de la valeur de nos données privées. l’artiste explique également qu’il s’agit « d’objets que nous distribuons tout le temps gratuitement. Mais quand on leur demande concrètement d’échanger ces informations privées pour repartir avec un objet qui a une valeur monétaire, les gens se disent : « Wahou ! Qu’est-ce qu’il y a vraiment sur mon téléphone ? Quels messages j’ai envoyé ?’ C’est un peu effrayant ».

On se dit tout de même que des vacances offertes contre une de nos vidéos embarrassantes ne nous dérangerais pas tant que ça…

Que pensez-vous de cette initiative de Kaspersky ? A vos claviers !