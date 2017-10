La pornographie s’invite sur la réalité virtuelle !

La pornographie monte encore en flèche grâce à la réalité virtuelle, qui propose désormais des contenus adaptés aux casques VR tel que VRPorn.com.

C’est une étude qui a été réalisée par le site de pornographie VRPorn, une grande partie des utilisateurs utilisent leur casque de réalité virtuelle pour consulter des vidéos olé-olé de sites pour adultes. Cette étude montre que la réalité virtuelle est désormais un secteur majeur dans l’industrie de la pornographie.

Le porno en VR ça a du succès !

Il semblerait que le trafic sur les sites porno VR ne fait qu’augmenter, comme le montre l’étude de VRPorn. Le deuxième mot-clé le plus recherché à la suite de VR est porn, suivi de game. VRPorn est le site de réalité virtuelle le plus visité avec un trafic de 8.583.000 personnes, suivi de Oculus.com, BaDoinkVR.com, VirtualRealPorn.com et Vivo.com. Le trafic des sites qui proposent des vidéos adultes en VR à récemment augmenté de 50% en seulement 2 mois.

On ne doute pas que l’arrivée sur le marché de casques VR milieu de gamme sera également une bonne nouvelle pour ce genre de site. Les utilisateurs seront alors encore plus nombreux. Sans surprise, ce sont les Etats-Unis qui comportent la majorité des utilisateurs qui fréquentes ce genre de site suivis de l’Allemagne et du Royaume-Uni.

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Dites-le nous en commentaire !