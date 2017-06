Polar A370 : un bracelet connecté qui conserve les qualités de son prédécesseur et qui en rajoute d’autres

Le Polar A370 est le nouveau bracelet connecté de Polar. Celui-ci succède au A360 et débarquera en juin avec plusieurs améliorations.

Les bracelets connectés sont souvent réservés aux sportifs qui veulent avoir sur leur poignet des statistiques leur permettant d’atteindre plus facilement leurs objectifs. Le Polar A370 va séduire bon nombre de consommateurs grâce à ses fonctionnalités avancées et son design haut de gamme.

Polar A370 : un tracker d’activité complet

Le Polar A370 est un bracelet connecté stylé qui s’adaptera à tous les styles vestimentaires sans problème. Son châssis argenté peut être accompagné par des bracelets de différentes couleurs (Ruby, Bleu Pétrole, Bleu nuit, Noir, Ivoire, Orange). Son écran tactile couleur TFT a une définition de 80 x 160 pixels pour des dimensions de 13 x 27 mm. Comme le Polar A360, le Polar A370 est étanche jusqu’à 30 m de profondeur et ce n’est pas tout puisqu’il dispose également d’un capteur cardiaque. Grâce à la technologie Polar Sleep Plus et à l’accéléromètre 3D, vous connaîtrez la durée de votre sommeil ainsi que la qualité de celui-ci. Vous pourrez connecter ce bracelet connecté à un smartphone (iOS 7 ou version ultérieure et Android 4.3 ou version ultérieure). Toutes vos données seront visibles sur l’application Polar Flow et vous pourrez améliorer vos performances sportives ou votre sommeil grâce à des conseils personnalisés. Vibration ou changement de couleur ? Pour être averti des notifications émises par votre smartphone vous aurez le choix entre ces deux options. La batterie rechargeable de 110 mAh offre une autonomie comprise entre 12 heures et 4 jours en fonction de votre mode d’utilisation.

Le Polar A370 sera vendu au même prix que le Polar A360 soit 199 euros. Il faudra attendre le mois de juin pour mettre la main sur le vôtre.

Que pensez-vous de ce bracelet connecté ? Dites-le nous dans les commentaires !