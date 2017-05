Le jeu de réalité augmentée Pokemon Go est disponible depuis juillet 2016 sur les plateformes iOS et Android. À son lancement, le jeu est rapidement devenu un phénomène de société. Il a connu un lancement tonitruant au point même de se retrouver en tête de classement sur l’App Store et le Google Play Store en un temps record. Afin de profiter du long week-end qui arrive, Niantic va permettre de capturer certains types de Pokemon plus facilement.

En effet, ce week-end sera particulièrement consacré aux plantes. Les Pokemon de type Plante vont affluer ce week-end à partir d’aujourd’hui. Cet événement se terminera le 8 mai. Par ailleurs, les leurres eux aussi devraient avoir droit à une extension pour une durée de 6 heures.

Pokemon Go : attrapez tous les Pokemon de type Plante !

Il sera donc possible de pouvoir rencontrer plus facilement certains Pokemon tels que : Meganium, Noeunoeuf, Saquedeneu, Herbizarre, Tournegrin, Florizarre, Bulbizarre et plein d’autres.

Tout comme dans la série de jeux vidéo, le but est de capturer des Pokemon. Au départ, le jeu était divertissant, et permettait surtout aux nostalgiques de pouvoir se replonger dans la chasse aux pokemons. Mais le jeu à fini par devenir assez répétitif, en plus de quelques bugs et la difficulté à capturer des pokemons rares. Tout cela a fait retomber toute l’excitation qu’il y avait autour de ce jeu.

C’est pour cette raison que Niantic, s’est mis à proposer des mises à jour plus fréquentes. Ainsi que des événements comme celui-ci, afin de garder sa communauté et permettre aux utilisateurs d’agrandir leurs packs de Pokemon. Même si la communauté des joueurs de Pokemon Go est passée à 65 millions. Il est clair que le jeu attire beaucoup moins de joueurs qu’à ses débuts fracassants.

Allez-vous vous lancer à la chasse aux Pokemon de type Plante ce week-end ? Dites-le nous en commentaire.