Plus que quelques heures pour souscrire au forfait B&You light 30Go

Vous êtes à la recherche d’un forfait complet à petit prix et vous pouvez faire avec un débit un peu moins rapide que les autres forfaits de B&You et de Bouygues Telecom ? Vous pouvez opter pour l’abonnement B&You light 30 Go à 9.99 euros qui est encore disponible pendant quelques heures.

Si vous voulez souscrire à ce forfait uniquement utilisable depuis la France métropolitaine ? Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Complet et à petit prix, il va répondre à tous vos besoins !

Forfait B&You light 30 Go : une enveloppe conséquente de data

Vous passez beaucoup de temps sur Internet ? Alors cet abonnement est fait pour vous. Attention, le débit est limité à 2 Mb/s mais c’est amplement suffisant pour profiter de tous vos contenus que cela soit sur Youtube ou sur les réseaux sociaux.

Des appels et des SMS/MMS illimtés

Vous souhaitez rester en contact avec vos proches ? Sachez que cet abonnement contient les appels et les SMS/MMS illimités donc vous n’aurez plus besoin de compter avant de communiquer.

Ce forfait a tout pour vous séduire et comme il est sans engagement, vous n’aurez aucun frais de résiliation si vous changez d’offre ou d’opérateur.

Elle est valable jusqu’au 30 octobre et si vous ne le savez pas, c’est aujourd’hui ! À l’heure à laquelle est publiée cet article, il ne vous que 13h pour en profiter. On vous rappelle que ce forfait est à 9.99 euros par mois et la carte SIM est à 1 euro.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Vous avez des questions ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.