Plus d’un mois après une fuite colossale de données, SFR Numericable informe ses clients

SFR Numericable a été victime d’un piratage informatique de grande envergure. Cela a permis aux hackers de s’emparer des données personnelles des utilisateurs et risque de causer des ennuis dans le futur.

Le piratage informatique est un problème majeur qui n’intéresse pas seulement les gouvernements du monde entier. Ces dernières années, de plus en plus d’organisations privées luttent contre ce fléau par diverses manières. En tout cas, la bataille est loin d’être gagnée. SFR Numericable a récemment par exemple subi un large vol des données personnelles de ses abonnés. Les pirates ont notamment réussi à s’emparer des noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de ces derniers. D’ailleurs, ces gens malintentionnés, grâce à ce vol, sont maintenant en possession de données relatives aux services souscrits par les clients SFR Numericable. Face à tout cela, l’entreprise a envoyé à ses abonnés le jeudi 28 septembre dernier un courrier électronique les tenant au courant de la situation.

SFR Numericable : un avertissement en retard

Il faut dire en tout cas que SFR Numericable a tardé à réagir puisque le magazine spécialisé en sécurité ZATAZ avait déjà reporté cette fuite fin août suite à une alerte de la part de deux sources différentes. L’opérateur a donc pris un mois pour informer ses clients de cet important vol de données sur ses serveurs. On ne connait pas la raison mais sachez que pour pouvoir obtenir les informations qu’il leur faut, les hackers ont utilisé une méthode d’injection SQL. Heureusement, ils n’ont pas réussi à dérober les données afférentes aux cartes bancaires ainsi qu’aux identifiants. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes à l’abri des dangers. En effet, les pirates peuvent par exemple lancer une campagne de phishing grâce aux informations à leur disposition ou encore vendre nos coordonnées à des agences de publicité…

