Plus de 60 % des Américains ont un produit Apple

Aux États-Unis, 64 % de la population possèdent un produit Apple. En tout cas, c’est ce qu’a révélé une étude menée dans le pays pour la chaîne CNBC.

Apple est sans doute l’un des constructeurs les plus populaires dans le monde. Malgré le fait qu’elle ne propose chaque année qu’un nombre limité de produits, ce qui n’est pas le cas de Samsung ou encore de Huawei, la firme américaine détient une part de marché importante. D’ailleurs, les prix des produits de la Pomme qui sont généralement élevés par rapport à ceux des concurrents asiatiques ne semblent pas vraiment affecter les ventes. Du moins, c’est ce qui se passe aux États-Unis. Une récente étude menée pour la chaîne d’informations CNBC révèle d’ailleurs que 64 % des Américains possèdent au moins un produit Apple. On ne parle pas uniquement de l’iPhone, mais des produits Apple en général. Il peut alors s’agir d’un iPad, d’un iPod ou encore d’un Mac.

Apple : une augmentation de 14 % en 5 ans

Effectivement, une étude du même type avait été effectuée en 2012 et à ce moment-là, le résultat était 52 %. Au vu du taux actuel qui est de 64 %, l’augmentation est donc de 14 %. Ce qui s’avère également intéressant dans cette enquête, c’est le fait de savoir que chez les consommateurs gagnant plus de 100 000 dollars par an, ce taux est de 87 %, alors que chez les individus ayant des revenus annuels moins de 30 000 dollars, il est de 50 %. En effet, la proportion varie selon les revenus annuels des consommateurs. Cette étude conduite pour le compte de la chaîne CNBC a aussi permis de savoir que ce sont les personnes qui vivent dans la partie ouest des États-Unis, notamment en Californie, qui sont les mieux équipées en termes de produits Apple.

