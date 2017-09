Plus de 3000 euros pour une version Or de l’iPhone 8 !

Vous trouvez déjà l’iPhone 8 proposé par Apple trop cher ? En tout cas, le prix de celui-ci n’est rien par rapport à celui de la version dorée du flagship que l’on peut précommander sur le site de Goldgenie.

Apple a tenu le 12 septembre dernier sa fameuse Keynote de la rentrée. L’événement a été l’occasion pour les fans et les journalistes du monde entier d’assister à la présentation des derniers produits de la Pomme. Si vous ne le savez pas encore, l’Apple Watch Série 3, l’Apple TV 4K, et bien évidemment, les nouvelles générations d’iPhone y ont été dévoilés. Il s’agit en l’occurrence des iPhone 8, 8 Plus et X commercialisés respectivement à partir de 809, 919 et 1159 €. Autant dire que la 8e itération du smartphone iOS n’est pas pour tout le monde en raison de son prix élevé. Mais en comparaison avec celui de la version que propose Goldgenie, ces tarifs semblent anodins.

3500 € pour l’iPhone 8 de Goldgenie

Afin de pouvoir s’offrir ce bijou de technologie rare proposé par Goldgenie, il vous faudra débourser plus de 3000 €, soit plus précisément 3500 €. Mais comme cette version en or (24k) sertie de diamants de l’iPhone 8 n’est disponible qu’en précommande, il est nécessaire de verser un acompte de 1750 €. Cette somme sert de garantie. Des déclinaisons moins chères existent également avec une coque en argent, en or rosé ou sans diamants. Pour ce qui est de leur prix, elles sont proposées à 2500 €. C’est notamment le cas de la version 256 Go. Tout comme sur la version de 3500 €, il est nécessaire de faire un acompte qui représente la moitié du prix de vente, soit 1250 €. Alors, envie de s’offrir un iPhone à plus de 3000 € ?

Oseriez-vous dépenser une telle somme pour vous procurer cette version de luxe de l’iPhone 8 ?