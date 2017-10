Bon plan : Xiaomi Mi 6 à seulement 348.67 euros avec le coupon mi6cergb

Vous avez envie de vous procurer un nouveau smartphone ? GearBest vous propose le Xiaomi Mi 6 à très bon prix !

Le Xiaomi Mi 6 est un appareil sublime avec une coque arrière en céramique, il propose une dalle tactile de 5.15 pouces accompagné d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Ce qui vous offre une très bonne expérience de navigation sur la toile mais également pour consulter vos mails. Sous le capot on trouve un processeur Snapdragon 835, octa-core, cadencé à 2.45 GHz et boosté par une mémoire vive de 6 Go. Il va sans dire que l’appareil saura faire tourner toutes les applications du store sans engouement ni latence. De plus, il est fourni avec une capacité de stockage de 128 Go, ce qui vous permet largement de stocker tous vos contenus.

Si vous aimez prendre des photos, le smartphone est muni d’un double capteur principal de 12 mégapixels chacun, ce qui vous permet de prendre de très beaux clichés. De plus, profitez de la caméra frontale de 8 mégapixels pour prendre vos selfies.

Le Xiaomi Mi 6 au meilleur prix chez GearBest

Si vous êtes séduit par le Xiaomi Mi 6, il vous suffit de vous rendre chez GearBest. le marchand propose le smartphone au prix de 348.67 grâce au coupon mi6cergb ! De plus, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite, donc c’est le moment d’en profiter !

Pour profiter de cette offre, veillez cliquer sur le lien suivant :

Offre de GearBest

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les meilleurs délais 🙂