[BON PLAN] Wiko Lenny 3 à 79.99€ sur Cdiscount

Si vous avez besoin de vous procurer un nouveau smartphone à petit prix, nous vous proposons le Wiko Lenny 3 en promotion sur Cdiscount ! On vous en dit plus.

Vous cherchez un smartphone design et performant à petit prix ? Le Wiko Lenny 3 est fait pour vous ! Le smartphone dispose d’un écran tactile de 5 pouces, accompagné d’une résolution de 720 x 1280 pixels, ce qui vous permet d’avoir une bonne expérience de navigation sur la toile et une lecture facilité de vos mails. Du côté technique, le smartphone propose un processeur Cortex A7, boosté par une mémoire vive de 1 Go. Ce processeur vous permet d’utiliser vos applications sans soucis majeur et saura vous offrir une expérience utilisateur fluide. Pour ce qui est du stockage, le Wiko Lenny 3 est fourni avec une mémoire interne de 16 Go, extensible jusqu’à 64 Go. Ce qui vous permet de stocker vos photos et applications favorites.

Vous aimez prendre des photos ? Le smartphone est muni d’un capteur principal de 8 mégapixels, ce qui vous permet tout de même de prendre de joli photos, que vous pouvez personnaliser par la suite. Les amateurs de selfies pourront également profiter de la caméra frontale pour réaliser de beaux portraits. Pour ce qui est de l’autonomie, le smartphone dispose d’une batterie de 2000 mAh, ce qui vous permet d’utiliser votre Wiko Lenny 3 tout au long de la journée.

Le Wiko Lenny 3 en promotion chez Cdiscount

Si vous souhaitez vous procurer le Wiko Lenny 3, il vous suffit de vous rendre sur Cdiscount. Le marchant propose le smartphone au prix de 79.99 euros, ce qui vous fait une réduction de 20 euros sur son prix de départ. Pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite ! Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous. Pour profiter de l’offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

> Offre de Cdiscount

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous !