Bon plan : la tablette Lenovo P8 à seulement 125.01 euros sur GearBest

Vous avez envie de vous procurer une tablette tactile à petit prix ? On vous propose la Lenovo P8 au meilleur prix !

La Lenovo P8 est équipé d’un écran tactile de 8 pouces, accompagné d’une définition de 1920 x 1200 pixels, ce qui vous permet d’avoir une belle expérience de navigation sur la toile ainsi que pour l’utilisation de vos applications. Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 625, octa-core et boosté par 3 Go de mémoire vive et cadencé à 2 GHz. Il va sans dire que la tablette saura vous offrir une expérience fluide sur la plupart de vos applications. Niveau autonomie, elle est munie d’une batterie de 4250 mAh, ce qui permet d’utiliser l’appareil pendant quelques heures.

Vous aimez prendre des photos, la tablette est dotée d’un capteur principal de 8 mégapixels, ainsi que d’une caméra frontale de 8 mégapixels. ce qui vous permet de prendre de beaux clichés, pour immortaliser vos moments préférés. Pour vous permettre de stocker tout vos contenus, elle est fournie avec une mémoire interne de 16 Go, qu’il est possible d’étendre via carte SD.

Si vous êtes séduit par cette tablette élégante et performante, il vous suffit de vous rendre chez GearBest. La Lenovo P8 est disponible au prix de 125.01 euros, si vous la commandé depuis l’application mobile. La livraison est gratuite, donc profitez en vite ! La livraison sera effectuée entre le 25 et le 27 octobre.

