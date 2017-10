[BON PLAN] Sony Xperia XZ1 64 Go à seulement 550€ chez PriceMinister !

Vous en avez assez de votre smartphone actuel et vous avez besoin de changement, nous vous proposons le Sony Xperia XZ1 !

Le Sony Xperia XZ1 est un appareil design et moderne made in Sony. Il propose un écran tactile de 5.2 pouces, accompagné d’une définition de 1920 x 1080 pixels, ce qui vous permet d’avoir une excellente qualité de navigation sur la toile, ainsi qu’une lecture facilité de vos mails. Sous le capot, on trouve un processeur Snapdragon 835, octa-core et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Le smartphone vous offrira une fluidité d’exécution très agréable et ne risque pas de planter lorsque vous utilisez vos applications. Pour ce qui est de la capacité de stockage, il embarque 64 Go de mémoire interne, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go via carte SD. Donc, pas de soucis pour stocker vos applications et photos favorites.

Pour tous ceux qui aiment prendre des photos de leurs sorties, le Sony Xperia XZ1 est fourni avec une caméra principal de 19 mégapixels et un capteur frontale de 13 mégapixels. Donc pas de problème au niveau de la qualité de vos clichés, ils seront ravissants ! Pour finir, il est équipé d’une batterie Li-Ion de 2700 mAh, ce qui garantit une utilisation d’une journée sans recharge.

Le Sony Xperia XZ1 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes désormais séduit par le Sony Xperia XZ1, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 550 euros, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite. Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous ou dans le point de collecte le plus proche !

Offre de PriceMinister

