Bon plan : le Samsung Galaxy S8 moins de 550 euros chez Fnac !

Vous avez envie de vous procurer le dernier flagship de la firme coréenne ? On vous propose le Samsung Galaxy S8 au meilleur prix !

Le Samsung Galaxy S8 est un appareil sublime, il dispose d’une dalle tactile Super AMOLED de 5.8 pouces, accompagné d’une définition de 1440 x 2960 pixels. Cet écran vous permet alors de bénéficier d’une excellente expérience utilisateur, pour la lecture de vos mails ou pour l’utilisation de vos applications. Pour ce qui est du processeur, l’appareil est doté d’un Exynos 8895, octa-core et boosté par une mémoire vive de 4 Go, ce qui offre une fluidité sans pareil et aucun engouement lors de l’utilisation de vos applications. Pour ce qui est de l’autonomie, le smartphone est pourvu d’une batterie de 3000 mAh, cette dernière offre une autonomie d’une journée complète, donc pas besoin de se trimbaler son chargeur.

Vous aimez prendre des photos ? Le Samsung Galaxy S8 vous offre la possibilité de prendre de très beaux clichés grâce à son capteur principal de 12 mégapixels et sa caméra frontale de 8 mégapixels. En plus, pour vous permettre de stocker toutes vos photos et applications favorites, le téléphone est fourni avec une mémoire interne de 64 Go, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go !

Le Samsung Galaxy S8 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le Samsung Galaxy S8, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 544.99 euros, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite. Donc c’est le moment d’en profiter si vous avez envie de vous faire plaisir, ou encore de l’offrir à un proche. Pour plus de confort, n’hésitez pas à sélectionner la livraison par relais colis, pour récupérer votre paquet n’importe où !

