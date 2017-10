[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S7 Edge avec forfait à 9.90€ chez Orange !

Si vous avez envie de vous procurer un Samsung Galaxy S7 Edge, Orange propose le smartphone avec forfait pour seulement 9.90 euros !

La Samsung Galaxy S7 Edge est un smartphone qui propose une alliance sublime entre design et performance. Il est muni d’un écran tactile de 5.5 pouces, accompagné d’une résolution de 2560 x 1440 pixels. Ce qui vous permet de profiter d’une excellente expérience de navigation pour profiter de vos applications favorites. Pour ce qui est du processeur, l’appareil est fourni avec un Exynos 8890, octa-core, boosté par une mémoire vive de 4 Go. Il va sans dire que le smartphone saura faire tourner toutes les applications sans engouement ni latence. Le Samsung Galaxy S7 Edge propose une mémoire interne de 32 Go minimum, qui est extensible jusqu’à 200 Go. Ce qui vous permet largement de stocker tous vos contenus.

Si vous êtes un amateur de photos, le smartphone embarque un capteur principal de 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 5 mégapixels. Les fans de selfies sauront faire bonne usage du l’appareil ! Pour finir, le smartphone est muni d’une batterie de 3600 mAh, ce qui garantie une durée d’utilisation d’une journée complète.

Le Samsung Galaxy S7 Edge à seulement 9.90€ avec un forfait Orange !

Si vous êtes séduit pas le Samsung Galaxy S7 Edge, Orange le propose pour seulement 9.90 euros au lieu de 129.90 euros ! Vous avez droit à une remise immédiate de 50 euros, qui est valable jusqu’au 04/10/2017 à 23h59 pour une souscription à un forfait Play 40 Go avec mobile et engagement 24 mois. Ce coupon de remboursement vous permet de faire passer le prix à 9.90 euros, valable jusqu’au 31 décembre 2017, donc n’oubliez pas de le faire valider !

Offre d’Orange

