[BON PLAN] Le Samsung Galaxy Note 8 à moins de 760 euros chez PriceMinister

PriceMinister propose, aujourd’hui seulement, une promotion à ne pas manquer ! 20€ offerts dès 150€ d’achats avec le code HAPPY500, profitez-en pour vous procurer le dernier Samsung Galaxy Note 8 en promotion.

Vous êtes un adepte des smartphones Samsung, alors vous allez être ravi ! Le Samsung Galaxy Note 8 est un appareil haut de gamme nouvelle génération, il propose un écran tactile borderless de 6.3 pouces, accompagné d’une définition de 2960 x 1440 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une expérience de navigation inédite ! Sous le capot, l’appareil est équipé d’un processeur Exynos 8895, octa-core et boosté par une mémoire vive de 6 Go. Il va sans dire qu’il saura certainement faire tourner toutes vos applications sans souci ni latence ! Niveau stockage, le smartphone est muni d’une mémoire interne de 64 Go qu’il est possible d’étende jusqu’à 256 Go. Donc pas de problème de manque d’espace !

Vous vous aimez réaliser de très beaux clichés, c’est le Samsung Galaxy Note 8 qu’il vous faut. L’appareil embarque un double capteur principal de 12 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. Il est également classé en troisième position au classement DxOMark avec un score de 94 ! Enfin, pour vous permettre d’utiliser votre appareil tout au long de la journée, il est fourni avec une batterie Li-Ion de 3300 mAh.

Le Samsung Galaxy Note 8 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous avez envie de vous procurer le Samsung Galaxy Note 8, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 776 euros au lieu de 889 euros, de plus, vous avez la possibilité de profiter de 20 euros offerts dès 150 euros d’achats avec le code promo HAPPY500. Ce qui baisse le prix du smartphone à 756 euros. Pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite, alors n’hésitez plus car la promotion se termine ce soir à 23h59 ! Cette offre est uniquement disponible pour les membres PriceClub.

