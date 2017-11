Bon plan : le Samsung Galaxy Note 8 est à seulement 831.19 euros chez PricemMinister

Vous avez envie de changer de smartphone et de vous procurer l’un des derniers flagships en date ? On vous propose le Samsung Galaxy Note 8 à très bon prix !

Le Samsung Galaxy Note 8 est un appareil de très bonne qualité, borderless, design et élégant. Il est muni d’un écran de 6.3 pouces, accompagné d’une définition de 2960 x 1440 pixels. ce qui vous permet de profiter d’une excellente qualité de navigation sur votre appareil et d’une visibilité sans pareil. Sous le capot, on trouve un processeur Exynos 8895, octa-core et boosté par une mémoire vive de 6 Go. Il va sans dire qu’il saura faire tourner toutes les applications du store sans engouement ni latence. Pour ce qui est de l’autonomie, il est équipé d’une batterie Li-Ion de 3300 mAh, ce qui permet de profiter d’une autonomie d’une journée minimum sans recharge.

Pour ce qui est des photos, le Samsung Galaxy Note 8 propose un capteur principal de 12 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 12 mégapixels. Prenez des photos de vos souvenir favoris et personnalisez-les via les différents filtres mis à votre disposition ! Enfin, le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 64 Go, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go via slot microSD.

Le Samsung Galaxy Note 8 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le Samsung Galaxy Note 8, il est disponible chez PriceMinister. Le marchand propose l’appareil au prix de 831.19 euros, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite ! Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous ou en point de collecte relais colis. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de suivre le lien suivant :

Offre de PriceMinister

Vous avez un souci avec cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous !